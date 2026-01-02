ETV Bharat / state

विधायक निधि में कमीशन मामला- मुख्य सचेतक गर्ग बोले- स्टिंग में सिर्फ बात हुई, लेन-देन नहीं

विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि नैतिकता सिर्फ विधायक-सांसदों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम जनता को भी रखनी चाहिए.

MLA funds Case
मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 2, 2026 at 3:40 PM IST

जोधपुर: विधायक कोष में कमीशन के आरोप वाले मामले पर विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में हकीकत में कोई लेन-देन नहीं हुआ, सिर्फ बातचीत हुई थी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नैतिकता सिर्फ विधायक-सांसदों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम जनता को भी नैतिकता रखनी चाहिए.

गर्ग ने यह बात जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कही. विधायकों के रिश्वत लेने के आरोपों पर उन्होंने कहा, 'पूरा मामला स्टिंग का है, जिसमें हकीकत में कोई लेन-देन नहीं हो रहा था. जनता को भी वो काम नहीं करने चाहिए जो अकरणीय होते हैं.'

विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: राठौड़ बोले- कसाब को भी मौका दिया था, हम न्याय का पालन करेंगे, कार्यशाला में बनेगा जीत का रोडमैप

उन्होंने कहा कि विधायक भी इंसान है और नागरिक भी है. विधायक और जनप्रतिनिधि होने के नाते इसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में उससे उम्मीद की जाती है कि वह एकदम सही कार्य करे और उससे कोई गलत कार्य न हो. फिर भी अगर कोई भूलवश कोई गलत कार्य कर देता है तो उसके लिए विधानसभा के नियमों में पर्याप्त प्रावधान हैं. हमारी सदाचार कमेटी बनी हुई है.

उन्होंने बताया कि इस मामले का पता चलते ही उन्होंने स्वयं विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदाचार कमेटी से जांच का आग्रह किया था, जिसके बाद मामला कमेटी को भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि कमेटी जांच कर रही है और गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेगी. वह देखेगी कि शिकायत में कितना दम है. इससे पहले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा था कि जब कसाब को भी न्याय के लिए मौका दिया जा सकता है तो विधायक को भी मिलना चाहिए.

यह भी पढ़ें: पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर बोले, 'कमीशन लेने के आरोपी विधायकों की जा सकती है विधायकी'

गौरतलब है कि एक मीडिया रिपोर्ट में खींवसर के भाजपा विधायक रेवत राम डांगा, एक कांग्रेस विधायक और एक निर्दलीय विधायक पर विधायक निधि के कार्य के बदले कमीशन लेने के आरोप लगाए गए थे. इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद से यह मामला चर्चा में बना हुआ है. विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी जांच सदाचार समिति को सौंपी है और तीनों विधायक एक बार समिति के समक्ष पेश भी हो चुके हैं.

