चेस्टर हिल मामले में मुख्य सचिव ने RERA चीफ को लिखा पत्र, अनियमितताओं को लेकर उठाए सवाल
मुख्य सचिव ने RERA से चेस्टर हल मामले में 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 4:57 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन में चेस्टर हिल के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. चेस्टर हिल प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों को लेकर मुख्य सचिव ने रेरा चीफ को पत्र लिखकर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है. मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इस पत्र में कई बड़ी कही है. संजय गुप्ता ने देव आशीष भट्टाचार्य के इसी मामले से जुड़े वीडियो का हवाला देते हुए पूर्व रेरा चीफ रिटायर्ड IAS श्रीकांत बालदी और वर्तमान रेरा चीफ आर.डी. धीमान की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं.
RERA अधिकारियों की भूमिका पर सवाल
सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे देव आशीष भट्टाचार्य के वीडियो का हवाला देते हुए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने रेरा चीफ को लिखा कि वीडियो में आरोप लगाया गया है कि जिला सोलन के चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट में RERA प्राधिकरण द्वारा अनियमितताएं बरती गई हैं. तत्कालीन RERA अध्यक्ष श्रीकांत बालदी ने इस प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान प्रोजेक्ट की प्रशंसा की और एक श्री सिंगला नामक व्यक्ति के साथ बातचीत की, जो कथित रूप से इस प्रोजेक्ट का प्रमोटर नहीं था. इसी वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्तमान RERA अध्यक्ष आर.डी. धीमान ने शिकायत प्राप्त होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. आरोप लगाया गया कि आर डी धीमान ने RERA अधिनियम की धारा 7 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग न करते हुए कानूनी कार्रवाई में देरी की.
15 दिनों के भीतर मांगी रिपोर्ट
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने तीन बिंदुओं पर RERA से चेस्टर हल मामले में 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है. मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पूछा है कि क्या तत्कालीन RERA अध्यक्ष श्रीकांत बालदी ने गैर-कृषक के साथ मिलकर या जानबूझकर उदासीन रहकर धारा 118 और RERA अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में सहायता की. जैसा कि वीडियो में गैर-कृषक की उपस्थिति में प्रोजेक्ट की प्रशंसा करते हुए दिखाई देता है.
इसके अलावा क्या वर्तमान RERA अध्यक्ष आर.डी. धीमान ने प्राप्त शिकायत पर जानबूझकर कानूनी निष्क्रियता बरती और RERA अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई न करके अनियमितताओं को आगे बढ़ने दिया. साथ ही RERA अधिनियम की धारा 5 के तहत इस प्रोजेक्ट को पंजीकरण देते समय उचित जांच क्यों नहीं की गई, विशेषकर भूमि की स्थिति और प्रमोटर के कृषक या गैर-कृषक होने की स्थिति को लेकर. इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रमोटर की आर्थिक क्षमता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है.
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