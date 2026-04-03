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मुख्य सचिव ने किया आरयूएचएस का दौरा, रिम्स के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने कहा कि रिम्स के विकास के लिए साप्ताहिक एवं मासिक लक्ष्य तय कर उनके आधार पर काम को गति दी जाए.

The Chief Secretary visiting RUHS
आरयूएचएस का दौरा करते सीएस (Courtesy - Health Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 3:06 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शुक्रवार को आरयूएचएस अस्पताल का दौरा किया और देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों के विषय विशेषज्ञों एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) के विकास पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने बजट घोषणा के अनुरूप रिम्स के कार्य में तेजी लाकर जल्द से जल्द इसका कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यह संस्थान प्रदेश में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं शोध को नई दिशा देगा.

मुख्य सचिव ने कहा कि सवाई मानसिंह अस्पताल में अत्यधिक रोगी भार को देखते हुए आरयूएचएस को एक विश्वस्तरीय चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित किया जाना राज्य सरकार का चिकित्सा सुविधाओं के उन्नय की दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि इस संस्थान के विकास में आ रही तमाम बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए. सभी प्रकार की स्वीकृतियां जल्द प्राप्त की जाएं. यहां चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं, उपकरणों की खरीद, विशेषज्ञ सेवाओं के विस्तार को मिशन मोड में पूरा किया जाए. रिम्स की स्थापना से संबंधित नियमों को जल्द अधिसूचित किए जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए.

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काम को गति देने के निर्देश: मुख्य सचिव ने कहा कि रिम्स के विकास के लिए साप्ताहिक एवं मासिक लक्ष्य तय कर उनके आधार पर काम को गति दी जाए. उन्होंने इसका विस्तृत प्लान जल्द तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि रिम्स को पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर विकसित किया जाए, ताकि रोगियों को ​स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में सुगमता हो. बैठक में एम्स के डॉ रमेश अग्रवाल, डॉ संजीव लालवानी, डॉ अशोक जारयाल, डॉ राजेश खड़गावत, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ एमके आसेरी सहित अन्य विशेषज्ञों ने रिम्स के विकास को लेकर अपने सुझाव दिए. उन्होंने आरयूएचएस के विकास को लेकर विभिन्न तकनीकी पक्षों पर अपने विचार रखे.

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रोगी एवं परिजनों से संवाद कर लिया फीडबैक: इससे पहले मुख्य सचिव ने आरयूएचएस अस्पताल का दौरा कर वहां उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया. मुख्य सचिव ने ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने इस दौरान रोगियों एवं उनके परिजनों से संवाद कर स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि विगत समय में आरयूएचएस अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार एवं उन्नयन से यहां ओपीडी एवं आईपीडी में रोगी भार पहले की तुलना में काफी बढ़ा है. अब यहां कई प्रकार की विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं.

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RIMS ON DIGITAL SYSTEM
CS ने किया आरयूएचएस का दौरा
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