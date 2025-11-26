ETV Bharat / state

संविधान दिवस पर दिलाई शपथ: मुख्य सचिव ने किया विभागों का निरीक्षण, काम में गति लाने को कहा...

जयपुर: राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास एक्टिव मोड में हैं.मुख्य सचिव का पद संभालने के बाद से लगातार विभागों के कामकाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. हाल में अपनी पसंद के उच्चाधिकारियों को अहम विभागों का जिम्मा सौंपने के बाद मुख्य सचिव विभागवार कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं. मुख्य सचिव ने बुधवार को सचिवालय में कई विभागों का निरीक्षण किया और अधिकारी कर्मचारियों से काम का फीडबैक लिया.

मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में संविधान की प्रस्तावना वाचन के बाद अचानक उच्चधिकारियों के साथ विभागों का निरीक्षण करने निकल पड़े. सबसे पहले कार्मिक और प्लानिंग विभाग का निरीक्षण किया. उसके बाद प्रशासनिक सुधार और सामान्य प्रशासन विभाग का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारी, कर्मचारियों से विभागीय योजनाओं को लेकर सवाल पूछे और काम का फीडबैक लेने के साथ ही लंबित मामलों के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए. मुख्य सचिव बनने के बाद वी श्रीनिवास का यह पहले ऐसा दौरा है जब उन्होंने विभागों का निरीक्षण किया.