अधिकारी-कर्मचारियों की परफॉर्मेंस पर मुख्य सचिव की पैनी नजर, 10 बिंदुओं पर करेंगे कामकाज का रिव्यू
मुख्य सचिव बनने के बाद ही वी श्रीनिवास विभागीय कामकाज को गति देने, सरकार के योजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद में जुटे हैं.
Published : December 13, 2025 at 2:31 PM IST
जयपुर : सुधांश पंत के बाद नए मुख्य सचिव बनाए गए वी श्रीनिवास इन दिनों एक्शन मोड में हैं. मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के बाद ही वी श्रीनिवास ने सरकार की योजनाओं और कामकाज को धरातल पर उतारने के संकेत दिए थे. वहीं, अब मुख्य सचिव ने कामकाज को लेकर अधिकारी कर्मचारी परफॉर्मेंस पर भी पैनी नजर रखी हुई है. अधिकारियों-कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का पैमाना मापने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एक नया फार्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर उनके कामकाज का आंकलन किया जाएगा. मुख्य सचिव के इस प्रयोग की चर्चा इन दिनों सचिवालय के गलियारों में जोर-शोर से हो रही है.
दफ्तर में आने-जाने के समय पर भी नजर : मुख्य सचिव का फोकस इन दिनों अधिकारी-कर्मचारियों के दफ्तर आने से लेकर दफ्तर में कितने समय तक बैठते हैं, इस पर भी है. इसके अलावा फाइल अगर विभाग में आती है तो उसका डिस्पोजल कितने दिनों में होता है, इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फाइल आने से लेकर फाइल के डिस्पोजल तक का समय राजकाज पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
बजट घोषणाओं की भी हो रही समीक्षा : वहीं, मुख्य सचिव ने बजट घोषणा 2025-26 में की गई घोषणाओं को भी धरातल पर उतारने और अब तक कितनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाया है, उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. पूर्व मुख्य सचिव पंत जहां 15 दिनों में बजट घोषणाओं की समीक्षा विभागवार करते थे तो वहीं मौजूदा मुख्य सचिव वी निवास हर सप्ताह इसकी समीक्षा बैठक ले रहे हैं. पद संभालते ही मुख्य सचिव ने कहा था कि बजट घोषणाओं को और सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाना चाहिए, जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सरकार की योजना का लाभ मिल सके.
कर्मचारी संगठनों में मुख्य सचिव के फैसले से खुशी : अधिकारी-कर्मचारियों के कामकाज की परफॉर्मेंस को लेकर मुख्य सचिव की ओर से मॉनिटरिंग किए जाने को लेकर कर्मचारी संगठनों ने मुख्य सचिव के फैसले पर खुशी व्यक्त की है. राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि मुख्य सचिव ने जो फैसला लिया है वो पूरी तरह से सराहनीय है. इससे कामकाज में पारदर्शिता भी रहेगी और कामकाज गति भी पकड़ेगा.
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना है, जिससे कि जनता को उसका लाभ मिल सके. इसी के लिए अधिकारी कर्मचारी काम भी करते हैं, लेकिन अगर सही समय पर योजनाओं को लागू किया जाए तो उसका लाभ जनता को अधिक मिलता है. संभवत: इसी को लेकर मुख्य सचिव ने जल्द से जल्द योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को तय समय पर काम करने और उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखने का फैसला लिया है. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हाल ही में सचिवालय स्थित कई विभागों का औचक निरीक्षण कर अधिकारी कर्मचारियों से कामकाज को लेकर फीडबैक भी लिया था.
इन बिंदुओं पर तय होगी परफॉर्मेंस :
- जहां से फाइल की शुरुआत हुई वहां से शुरुआत वाले चरण तक का फाइल निस्तारण समय
- हर अफसर का फाइल निस्तारण समय
- पेंडेंसी सहित रसीद या प्राप्ति की प्रक्रिया
- निस्तारण के विविध चरण
- राजकाज की मासिक रिपोर्ट रिव्यू
- ई फाइल के लिए आर्काइवल पॉलिसी या अभिलेख नीति
- राजकाज पर उपयोगकर्ताओं की संख्या की समीक्षा
- फाइल दफ्तर आने के समय से लेकर डिस्पोजल तक का समय.