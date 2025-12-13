ETV Bharat / state

अधिकारी-कर्मचारियों की परफॉर्मेंस पर मुख्य सचिव की पैनी नजर, 10 बिंदुओं पर करेंगे कामकाज का रिव्यू

जयपुर : सुधांश पंत के बाद नए मुख्य सचिव बनाए गए वी श्रीनिवास इन दिनों एक्शन मोड में हैं. मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के बाद ही वी श्रीनिवास ने सरकार की योजनाओं और कामकाज को धरातल पर उतारने के संकेत दिए थे. वहीं, अब मुख्य सचिव ने कामकाज को लेकर अधिकारी कर्मचारी परफॉर्मेंस पर भी पैनी नजर रखी हुई है. अधिकारियों-कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का पैमाना मापने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एक नया फार्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर उनके कामकाज का आंकलन किया जाएगा. मुख्य सचिव के इस प्रयोग की चर्चा इन दिनों सचिवालय के गलियारों में जोर-शोर से हो रही है.

दफ्तर में आने-जाने के समय पर भी नजर : मुख्य सचिव का फोकस इन दिनों अधिकारी-कर्मचारियों के दफ्तर आने से लेकर दफ्तर में कितने समय तक बैठते हैं, इस पर भी है. इसके अलावा फाइल अगर विभाग में आती है तो उसका डिस्पोजल कितने दिनों में होता है, इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फाइल आने से लेकर फाइल के डिस्पोजल तक का समय राजकाज पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

बजट घोषणाओं की भी हो रही समीक्षा : वहीं, मुख्य सचिव ने बजट घोषणा 2025-26 में की गई घोषणाओं को भी धरातल पर उतारने और अब तक कितनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाया है, उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. पूर्व मुख्य सचिव पंत जहां 15 दिनों में बजट घोषणाओं की समीक्षा विभागवार करते थे तो वहीं मौजूदा मुख्य सचिव वी निवास हर सप्ताह इसकी समीक्षा बैठक ले रहे हैं. पद संभालते ही मुख्य सचिव ने कहा था कि बजट घोषणाओं को और सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाना चाहिए, जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सरकार की योजना का लाभ मिल सके.