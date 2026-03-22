मुख्य सचिव ने की चंबल सफारी व MHTR विजिट, बोले- कोटा से भरतपुर निकलेगा सीधा रास्ता
कोटा से भरतपुर सीधी सड़क निकालने को लेकर सीएस श्रीनिवास ने एनएचएआई अधिकारियों से एलाइनमेंट पर भी चर्चा की.
Published : March 22, 2026 at 1:53 PM IST
कोटा: प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास शनिवार देर रात कोटा पहुंचे. जिले के आला अधिकारियों ने सर्किट हाउस में स्वागत किया. सीएस रविवार सुबह 7:00 बजे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एवं चंबल बोट सफारी की. इसके बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की मीटिंग ली. कोटा से भरतपुर सीधी रोड निकाली जा रही है. इसमें एलाइनमेंट पर भी चर्चा की. उन्होंने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में कहा, मैंने पहले कभी देखा नहीं था. बड़ा अनोखी जगह है. इसके पहले उन्होंने चंबल सफारी का भी लुफ्त लिया है. इसके लिए श्रीनिवास राव सुबह किशोरपुरा जेट्टी से चंबल नदी में बोट सफारी की. इससे ही मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का भी उन्होंने अवलोकन किया. गराडिया महादेव का एरिया भी उन्होंने देखा. जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, मुकुंदरा के फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट और सीसीएफ सोनल जोरियार, डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम आदि साथ थे. उन्होंने मुकुंदरा इस टाइगर रिजर्व में मॉनिटरिंग के लिए शुरू की.
एयरपोर्ट व एयरोसिटी की टाइमलाइन तय: वी श्रीनिवास ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ बैठक की. इसमें संभागीय व जिला कलेक्टर मौजूद है. कोटा में एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है. यह नेशनल इंर्पोटेंस का प्रोजेक्ट है. इसकी टाइमलाइन निर्धारित करनी थी. साथ ही कोटा एयरोसिटी प्रोजेक्ट और रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं. इसमें उदयपुर कोटा और कोटा से भरतपुर रोड का एलाइनमेंट पर भी चर्चा की. खुशी है कि कोटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है. इसकी टाइमलाइन निर्धारित की गई. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काम शुरू कर दिया. कोटा विकास प्राधिकरण का एयरोसिटी प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है. इसकी भी समय सीमाएं निर्धारित की गई है.
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एलपीजी में हाड़ौती में सामान्य स्थिति: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ रोड एलाइनमेंट के बारे में चर्चा की. साथ ही फाइनल एलाइनमेंट में कुछ समय लगेगा. युद्ध के चले एलपीजी की बनी स्थिति के संबंध में चर्चा की. कोटा में कोटा संभाग में एलपीजी सामान्य स्थिति पर है. घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहे हैं. जिन-जिन एक्जम्पटन कैटेगरी में उन्हें भी मिल रहा है. अन्नपूर्णा रसोई, पीजी स्टूडेंट, कोचिंग इंस्टिट्यूट व हॉस्टल इनमें है. मंदिरों व हॉस्पिटल के लिए भी छूट दी गई. वैसे भी कोटा में रिफिल और बुकिंग नॉर्मल है. गर्मी में पेयजल की समस्या नहीं आए, इसके लिए हैंडपंप रिपेयर के संबंध में पीएचईडी अधिकारियों से बात की. 15 अप्रैल तक सबको नार्मल करने के निर्देश दिए. कमर्शियल सिलेंडर के सम्बन्ध में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से नए निर्देश दिए. इसके तहत डीएम को अधिकृत किया गया.
फील्ड स्टाफ से ली एम-स्ट्राइप्स ऐप की जानकारी: वी श्रीनिवास ने मुकुंदरा में पक्षियों में इंडियन वल्चर, इजेप्शियन वल्चर, इंडियन ईगल आउल, ब्राउन फिश आउल सहित शिकारी पक्षी (रैप्टर्स) भी देखे. चंबल नदी में मगरमच्छों को भी देखा. इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन, प्रे बेस, हैबिटैट और ग्रेसलैंड बढ़ाने के साथ गर्मी के दौरान वन्य जीव को पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. फील्ड स्टाफ की एम-स्ट्राइप्स (M-STrIPES) ऐप से हो रही गश्त, फुट व बोट पेट्रोलिंग की जानकारी ली. वन्यजीव पर्यटन को बढ़ाने, जंगल सफारी व बोट सफारी के माध्यम से लोगों को प्राकृतिक धरोहर से जोड़ना जरूरी बताया. इससे आमजन को वन्यजीवों के प्रति जागरूकता और रोजगार व आजीविका के अवसर खड़े होंगे.
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