प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने किया खाटूश्यामजी का दौरा, विकास कार्यों का लिया जायजा
मुख्य सचिव ने रींगस रोड स्थित 52 बीघा सरकारी पार्किंग स्थल का भी जायजा लिया.
Published : July 25, 2026 at 4:44 PM IST
सीकर: प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को खाटूश्यामजी पहुंचकर मंदिर परिसर और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने खाटूश्यामजी के दर्शन भी किए. इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर, श्रद्धालु सुविधाओं, पार्किंग, यातायात व्यवस्था, रींग रोड और अन्य विकास कार्यों का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
खाटूधाम में विकास को लेकर अगले हफ्ते होगी बड़ी मीटिंग: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का खाटूश्याम जी में ई–डेवलपमेंट को लेकर बड़ा विजन है. उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग के स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत जो विकास कार्य चल रहे हैं, उसका निरीक्षण किया है. आगे की रूपरेखा के लिए जिला प्रशासन, मंदिर कमेटी, खाटूश्याम जी नगर पालिका और राजस्थान सरकार के कई विभागों के साथ अगले हफ्ते मीटिंग की जाएगी. इस मीटिंग के बाद खाटूश्याम जी में और किस तरह के विकास कार्य करवाने हैं इसका रोडमैप तैयार किया जाएगा. मीटिंग के बाद दो हफ्ते के अंदर पूरा रोडमैप तैयार करके मुख्यमंत्री के सामने आगामी विकास कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी.
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इस दौरान राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, आईएएस शुचि त्यागी और रवि जैन भी मौजूद रहे. मुख्य सचिव ने लखदातारी बाबा श्याम के दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा-अर्चना करवाई. इससे पहले उन्होंने रींगस रोड स्थित 52 बीघा सरकारी पार्किंग स्थल का भी जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर आशीष मोदी, एसपी प्रवीण नायक नुनावत सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.