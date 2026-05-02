'बहुत लिमिटेड नुकसान': मुख्य सचिव ने कहा, पचपदरा रिफाइनरी का डेमेज वर्क इसी माह पूरा होगा
मुख्य सचिव ने कहा कि रिफाइनरी वापस शुरू करने के लिए 450 कर्मचारी काम में लगे हैं. मई के तीसरे हफ्ते तक काम हो जाएगा.
Published : May 2, 2026 at 3:26 PM IST
जोधपुर: पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से एक दिन पहले 20 अप्रैल को लगी भीषण आग ने लाखों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, लेकिन अब राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि रिफाइनरी को बहुत लिमिटेड नुकसान पहुंचा है और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है. एलएंडटी के 450 कर्मचारी एचपीसीएल की निगरानी में दिन-रात जुटे हैं. मुख्य सचिव ने उम्मीद जताई कि मई के तीसरे सप्ताह तक सारा डेमेज वर्क पूरा कर वापस ट्रायल (परीक्षण) शुरू किए जा सकेगा. घटना के कारणों की जांच एचपीसीएल द्वारा की जा रही है. वहीं, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल ने घटिया स्टील के इस्तेमाल की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि इतनी बड़ी परियोजना में कोई समझौता संभव नहीं है. उन्होंने खुद को मिली धमकी पर भी बातचीत की.
जोधपुर आए राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों को बताया कि पचपदरा रिफाइनरी में नुकसान सुधारने का काम शुरू हो गया है. नुकसान सीमित है, जिसका काम शुरू हो गया है. उम्मीद है कि रिफाइनरी जल्दी शुरू हो जाएगी. इसके लिए अभी एचपीसीएल (Hindustan Petroleum Corporation Limited) के सुपरविजन में काम शुरू हो गया है. एलएंडटी (L&T) के 450 कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं. बहुत सीमित डेमेज वर्क है, उम्मीद है कि मई के तीसरे हफ्ते तक काम पूरा हो जाएगा. मुख्य सचिव ने बताया कि घटना के कारणों को लेकर एचपीसीएल की जांच चल रही है.
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आईआईटी के साथ पीएम की सोच साकार होगी: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की 'देश में अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' की सोच को राजस्थान में साकार करने के लिए राजस्थान सरकार और जोधपुर आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) के साथ जुड़ रही है. इसके तहत हर विभाग और नागरिक को डिजिटली ट्रांसफर करने के लिए शनिवार को नीतिगत विचार-विमर्श हुआ. मुख्य सचिव ने बताया कि यह पहल बहुत अच्छी है. आज हम तय करेंगे कि किस क्षेत्र में हमें आईआईटी के साथ काम करना है. इसके लिए मरूधरा प्रतिबद्धता दिवस के मौके पर लंबा विचार-विमर्श होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी को प्रशासन से जोड़ने की योजना बनाएंगे. इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी बात होगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के '2047 में विकसित राजस्थान' के प्रयास में यह प्रयास सहायक होगा.
रिफाइनरी देश की कोई खराब चीज काम में नहीं लेती: पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल ने रिफाइनरी की घटना के कारणों को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट से असहमति जताते हुए कहा कि कोई भी कंपनी घटिया स्टील का उपयोग क्यों करेगी? नए इंजीनियर किसी काम के नहीं रहे, ऐसा नहीं हो सकता. इंजीनियर अपना काम करता है. रिफाइनरी पूरे देश की है, इसमें किसी भी चीज से समझौता नहीं होता. पूर्व सांसद को हाल ही में मिली धमकी पर उन्होंने कहा कि इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी है. वह अपना काम कर रही है. जसोल ने मुख्य सचिव से भी सर्किट हाउस में मुलाकात की.