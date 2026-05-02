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'बहुत लिमिटेड नुकसान': मुख्य सचिव ने कहा, पचपदरा रिफाइनरी का डेमेज वर्क इसी माह पूरा होगा

मुख्य सचिव का स्वागत करते पुलिस अधिकारी ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: पचपदरा रिफाइनरी में उद्घाटन से एक दिन पहले 20 अप्रैल को लगी भीषण आग ने लाखों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, लेकिन अब राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि रिफाइनरी को बहुत लिमिटेड नुकसान पहुंचा है और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है. एलएंडटी के 450 कर्मचारी एचपीसीएल की निगरानी में दिन-रात जुटे हैं. मुख्य सचिव ने उम्मीद जताई कि मई के तीसरे सप्ताह तक सारा डेमेज वर्क पूरा कर वापस ट्रायल (परीक्षण) शुरू किए जा सकेगा. घटना के कारणों की जांच एचपीसीएल द्वारा की जा रही है. वहीं, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल ने घटिया स्टील के इस्तेमाल की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि इतनी बड़ी परियोजना में कोई समझौता संभव नहीं है. उन्होंने खुद को मिली धमकी पर भी बातचीत की. जोधपुर आए राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों को बताया कि पचपदरा रिफाइनरी में नुकसान सुधारने का काम शुरू हो गया है. नुकसान सीमित है, जिसका काम शुरू हो गया है. उम्मीद है कि रिफाइनरी जल्दी शुरू हो जाएगी. इसके लिए अभी एचपीसीएल (Hindustan Petroleum Corporation Limited) के सुपरविजन में काम शुरू हो गया है. एलएंडटी (L&T) के 450 कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं. बहुत सीमित डेमेज वर्क है, उम्मीद है कि मई के तीसरे हफ्ते तक काम पूरा हो जाएगा. मुख्य सचिव ने बताया कि घटना के कारणों को लेकर एचपीसीएल की जांच चल रही है. जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास (ETV Bharat Jodhpur)