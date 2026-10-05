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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास पहुंचे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पक्षियों की साइटिंग के साथ लिया व्यवस्थाओं का जायजा

घना में दूरबीन से पक्षियों की हलचल देखते सीएस ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: दो दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सोमवार सुबह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की व्यवस्थाओं और संरक्षण कार्यों का जायजा लेने घना पहुंचे. लंबे समय बाद केवलादेव पहुंचे मुख्य सचिव ने पार्क में पक्षियों की गतिविधियां देखीं और अधिकारियों से यहां चल रहे संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यों की जानकारी ली. भ्रमण के दौरान उन्होंने पेंटेड स्टॉर्क और अन्य पक्षियों की साइटिंग की. वन अधिकारियों से पार्क के विकास, संरक्षण और व्यवस्थाओं पर चर्चा के दौरान रिक्त पदों और पानी की जरूरत का मुद्दा भी सामने आया.