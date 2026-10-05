मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास पहुंचे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पक्षियों की साइटिंग के साथ लिया व्यवस्थाओं का जायजा
मुख्य सचिव केवलादेव में रिक्त पदों और पानी से जुड़ी जरूरतों की विस्तृत जानकारी लेने के बाद समस्या को दूर करने का भरोसा दिया.
Published : October 5, 2026 at 9:23 AM IST
भरतपुर: दो दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सोमवार सुबह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की व्यवस्थाओं और संरक्षण कार्यों का जायजा लेने घना पहुंचे. लंबे समय बाद केवलादेव पहुंचे मुख्य सचिव ने पार्क में पक्षियों की गतिविधियां देखीं और अधिकारियों से यहां चल रहे संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यों की जानकारी ली. भ्रमण के दौरान उन्होंने पेंटेड स्टॉर्क और अन्य पक्षियों की साइटिंग की. वन अधिकारियों से पार्क के विकास, संरक्षण और व्यवस्थाओं पर चर्चा के दौरान रिक्त पदों और पानी की जरूरत का मुद्दा भी सामने आया.
मुख्य सचिव ने कहा कि पार्क के विकास और संरक्षण के लिए जरूरी संसाधनों की पूर्ति की जाएगी और रिक्त पदों व जल आवश्यकताओं पर विस्तृत फॉलोअप कार्रवाई की जाएगी. भ्रमण के दौरान मुख्य सचिव ने केवलादेव में तैनात वन सेवा अधिकारियों के साथ भी चर्चा की. उन्होंने पार्क के विकास, संरक्षण और व्यवस्थाओं से जुड़ी आवश्यकताओं की जानकारी ली. अधिकारियों ने उन्हें पार्क में मौजूद जरूरतों और व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया.
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मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कहा कि पार्क के विकास और संरक्षण के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से संबंधित जरूरतों की विस्तृत जानकारी लेने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने बताया कि केवलादेव में कुछ पदों के रिक्त होने का मुद्दा भी सामने आया. अधिकारियों की ओर से उन्हें बताया गया कि पार्क में कुछ पदों पर रिक्तियां हैं. इस पर मुख्य सचिव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जानकारी ली. इसी तरह पार्क की जल आवश्यकताओं को लेकर भी चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने पानी से जुड़ी जरूरतों की विस्तृत जानकारी लेने और इस पर आगे कार्रवाई करने की बात कही.
संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक होगी: उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्क के संरक्षण और विकास के लिए जरूरी संसाधनों को लेकर विस्तृत फॉलोअप किया जाएगा.आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे. बैठक में संभागीय स्तर के प्रशासनिक और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जाएगी. इसमें संभाग के कलेक्टर और एसपी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे. बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की प्रगति, विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया जाएगा.