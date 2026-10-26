मुख्य सचिव बोले- राजस्थान में 1.90 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, 1.10 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सीओएस बैठक में रोजगार, बजट घोषणाओं और सूखा प्रबंधन की समीक्षा की.
Published : October 26, 2026 at 7:23 PM IST
जयपुर: राजस्थान में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार ने प्रशासनिक गतिविधियां तेज कर दी हैं. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज (सीओएस) की बैठक में प्रक्रियाधीन भर्तियों, बजट घोषणाओं, मिशन कर्मयोगी, ई-फाइलों के निस्तारण और सूखा संभावित जिलों में राहत व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और जनहित से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
पांच साल में चार लाख भर्तियों का लक्ष्य : बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार पांच वर्षों में चार लाख भर्तियां करने के संकल्प के साथ काम कर रही है. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 11 रोजगार मेलों और विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से 1 लाख 90 हजार 894 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं.
इसके अलावा करीब 1 लाख 10 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चल रही है. इनमें से 45 हजार 645 पदों पर आगामी समय में नियुक्तियां दिए जाने की संभावना है. मुख्य सचिव ने आगामी रोजगार मेले में नियुक्तियों से संबंधित सूचनाएं जल्द अपडेट करने के निर्देश दिए. उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने को कहा. न्यायालयों में लंबित भर्ती मामलों में मजबूत पैरवी सुनिश्चित करने तथा आगामी वर्ष के भर्ती परीक्षा कैलेंडर के लिए सभी विभागों को रिक्त पदों की गणना कर शीघ्र भर्ती अर्थना भेजने के निर्देश भी दिए.
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बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश : बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.मुख्य सचिव ने लंबित घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने और जिन घोषणाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं. उनके कार्यों को जल्द धरातल पर उतारने पर जोर दिया.
मिशन कर्मयोगी में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर : राजस्थान ने मिशन कर्मयोगी के तहत प्रमुख राज्यों की केपीआई रैंकिंग में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है. बैठक में बताया गया कि राज्य में 8 लाख 33 हजार से अधिक कार्मिक आई-गॉट (iGOT) प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं. अब तक 82.25 लाख से अधिक नामांकन के मुकाबले 49.12 लाख कोर्स पूरे किए जा चुके हैं.
मुख्य सचिव ने नामांकन और कोर्स पूरा करने के बीच के अंतर को कम करने के निर्देश दिए. उन्होंने सरकारी कार्मिकों की प्रशिक्षण गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक शनिवार को कम से कम एक घंटा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित करने को कहा. स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग को पोर्टल पर नए कौशल विकास कोर्स जोड़ने के निर्देश भी दिए गए.
राजकाज पोर्टल पर 54.9 लाख से अधिक ई-फाइलें : बैठक में डिजिटल प्रशासन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राजकाज पोर्टल पर अब तक 54.9 लाख से अधिक ई-फाइलें बनाई जा चुकी है. राजकाज वर्जन 2.0 पर वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन एपीएआर मॉड्यूल और एआई आधारित स्मार्ट चैट सपोर्ट भी शुरू किया गया है. मुख्य सचिव ने ई-फाइलों और लंबित डाक का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए. उन्होंने विभागवार फाइल मूवमेंट की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक देरी रोकने पर जोर दिया.
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राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 99.56 प्रतिशत परिवादों का निस्तारण : जनअभियोगों के निस्तारण की समीक्षा में बताया गया कि मार्च 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज 65.92 लाख परिवादों में से 65.63 लाख का निस्तारण किया जा चुका है. यह कुल परिवादों का 99.56 प्रतिशत है. परिवादों के निस्तारण का औसत समय घटकर 12 दिन रह गया है और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के स्तर में भी सुधार हुआ है.
सूखा संभावित जिलों में पेयजल और चारे की व्यवस्था पर जोर : बैठक में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आमजन और पशुधन को राहत देने के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने सभी जिला प्रभारी सचिवों को अपने प्रभार वाले सूखा संभावित जिलों का दौरा कर जमीनी स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए.
उन्होंने जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने को कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए आकस्मिक कार्ययोजना तैयार करने, आवश्यकता के अनुसार चारा डिपो स्थापित करने और गौशालाओं में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.