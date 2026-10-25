ETV Bharat / state

राजस्थान में निवेश को रफ्तार, सितंबर में 11,739 करोड़ के प्रस्ताव, छह माह में मंजूरियों ने बनाया नया रिकॉर्ड

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजस्थान में निवेश और उद्योगों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कवायद अब धरातल पर असर दिखाने लगी है. सितंबर 2026 में प्रदेश में 11,739.27 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दर्ज किए गए. खास बात यह है कि अप्रैल से सितंबर के बीच महज छह महीनों में 31,892 आवेदनों को स्वीकृति दी गई, जो पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में दी गई 29,536 स्वीकृतियों से भी अधिक है.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने डीरेगुलेशन एंड कम्प्लायंस रिडक्शन फेज-1 की सितंबर 2026 की मासिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट जारी करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सुधारों का उद्देश्य निवेशकों और उद्यमियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालन का बोझ कम करना और सरकारी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है.

इसे भी पढ़ें: पधारो म्हारे देश : CM शर्मा बोले- सस्ती जमीन और बिजली के साथ राजस्थान में निवेश के बेहतर अवसर... रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा 4,840 करोड़ का निवेश प्रस्ताव : सितंबर में आए निवेश प्रस्तावों में रक्षा क्षेत्र सबसे आगे रहा. रक्षा क्षेत्र में 4,840 करोड़ रुपये, पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में 3,058 करोड़ रुपये, सौर उपकरण निर्माण में 1,000 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति क्षेत्र में 744 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दर्ज किए गए. इन चार क्षेत्रों की कुल प्रस्तावित निवेश राशि में करीब 82 प्रतिशत हिस्सेदारी रही. 23 प्राथमिकता क्षेत्रों में सुधार पूरे : मुख्य सचिव ने बताया कि डीरेगुलेशन के पहले चरण के तहत सभी 23 प्राथमिकता क्षेत्रों में सुधार पूरे कर लिए गए हैं. इन सुधारों के तहत कई सरकारी सेवाओं की समयसीमा में उल्लेखनीय कमी की गई है. भूमि रूपांतरण की प्रक्रिया की समय सीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है. वहीं जयपुर विद्युत वितरण निगम में स्थायी बिजली कनेक्शन के आवेदन के निस्तारण का समय 10 दिन से घटाकर 4 दिन किया गया है. विधिक मापविज्ञान से जुड़े आवेदनों के निस्तारण की अवधि भी 12 दिन से घटकर 6 दिन रह गई है.