राजस्थान में निवेश को रफ्तार, सितंबर में 11,739 करोड़ के प्रस्ताव, छह माह में मंजूरियों ने बनाया नया रिकॉर्ड
अप्रैल से सितंबर तक 31,892 आवेदन मंजूर, जयपुर 5,501 स्वीकृतियों के साथ सबसे आगे.
Published : October 25, 2026 at 7:08 AM IST
जयपुर : राजस्थान में निवेश और उद्योगों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कवायद अब धरातल पर असर दिखाने लगी है. सितंबर 2026 में प्रदेश में 11,739.27 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दर्ज किए गए. खास बात यह है कि अप्रैल से सितंबर के बीच महज छह महीनों में 31,892 आवेदनों को स्वीकृति दी गई, जो पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में दी गई 29,536 स्वीकृतियों से भी अधिक है.
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने डीरेगुलेशन एंड कम्प्लायंस रिडक्शन फेज-1 की सितंबर 2026 की मासिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट जारी करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सुधारों का उद्देश्य निवेशकों और उद्यमियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालन का बोझ कम करना और सरकारी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है.
इसे भी पढ़ें: पधारो म्हारे देश : CM शर्मा बोले- सस्ती जमीन और बिजली के साथ राजस्थान में निवेश के बेहतर अवसर...
रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा 4,840 करोड़ का निवेश प्रस्ताव : सितंबर में आए निवेश प्रस्तावों में रक्षा क्षेत्र सबसे आगे रहा. रक्षा क्षेत्र में 4,840 करोड़ रुपये, पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में 3,058 करोड़ रुपये, सौर उपकरण निर्माण में 1,000 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति क्षेत्र में 744 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दर्ज किए गए. इन चार क्षेत्रों की कुल प्रस्तावित निवेश राशि में करीब 82 प्रतिशत हिस्सेदारी रही.
23 प्राथमिकता क्षेत्रों में सुधार पूरे : मुख्य सचिव ने बताया कि डीरेगुलेशन के पहले चरण के तहत सभी 23 प्राथमिकता क्षेत्रों में सुधार पूरे कर लिए गए हैं. इन सुधारों के तहत कई सरकारी सेवाओं की समयसीमा में उल्लेखनीय कमी की गई है. भूमि रूपांतरण की प्रक्रिया की समय सीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है. वहीं जयपुर विद्युत वितरण निगम में स्थायी बिजली कनेक्शन के आवेदन के निस्तारण का समय 10 दिन से घटाकर 4 दिन किया गया है. विधिक मापविज्ञान से जुड़े आवेदनों के निस्तारण की अवधि भी 12 दिन से घटकर 6 दिन रह गई है.
सिंगल विंडो पर बढ़ा निवेशकों का भरोसा : राजनिवेश की एकल खिड़की व्यवस्था के तहत अब 190 सेवाएं उपलब्ध हैं. अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान इस व्यवस्था पर 60,229 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में 34,704 आवेदन ही आए थे. सर्वाधिक उपयोग वाली 10 सेवाओं के लिए 51,548 आवेदन प्राप्त हुए, जो कुल आवेदनों का करीब 86 प्रतिशत है. आवेदन निस्तारण की दर भी अगस्त के 47 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 52 प्रतिशत हो गई.
जयपुर सबसे आगे, जोधपुर दूसरे नंबर पर : जिलावार स्वीकृतियों में जयपुर 5,501 स्वीकृतियों के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर रहा. इसके बाद जोधपुर में 2,577, अजमेर में 1,808, कोटा में 1,452 और हनुमानगढ़ में 1,238 स्वीकृतियां दी गईं. डीडवाना-कुचामन, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर और उदयपुर भी अग्रणी जिलों में शामिल रहे. रिपोर्ट में जिलावार आंकड़ों के आधार पर निवेशकों के सामने आने वाली बाधाओं की पहचान कर संबंधित सेवाओं में सुधार करने पर जोर दिया गया है.
इसे भी पढ़ें: राजस्थान ने निवेश के क्षेत्र में भरी ऊंची उड़ान, 8वें से तीसरे स्थान पर पहुंचा प्रदेश
पर्यावरणीय नियमों में बड़ी राहत : पर्यावरण से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है. श्वेत श्रेणी में शामिल गतिविधियों की संख्या 104 से बढ़ाकर 877 कर दी गई है. इसके अलावा समयबद्ध मंजूरी, स्वप्रमाणन, जोखिम आधारित निरीक्षण और पारदर्शी निगरानी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है.
रीको परियोजनाओं में 1,080 करोड़ का निवेश : रीको के भूमि आवंटन से जुड़ी परियोजनाओं में करीब 1,080 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है. इन परियोजनाओं से लगभग 2,100 रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है. पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली तथा अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को भी सरल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. मुख्य सचिव कार्यालय के अधीन डीरेगुलेशन प्रकोष्ठ ने अलवर के रीको औद्योगिक क्षेत्रों की चुनिंदा इकाइयों का दौरा कर स्वच्छ ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, पुनर्चक्रण, कर्मचारी प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसी पहलों का अध्ययन किया.