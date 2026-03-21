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उदयपुर : फतहसागर के नेहरू पार्क में टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ाने के होंगे जतन

उदयपुर: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि फतहसागर झील के बीच स्थित नेहरू पार्क को नए स्वरूप में विकसित करने के बाद अब इसे पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयास तेज किए जाएंगे. अभी यहां प्रतिदिन औसतन करीब 1200 पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन इसकी संभावनाओं को देखते हुए मुख्य सचिव श्रीनिवास ने अधिकारियों को टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ाने की ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार सुबह नेहरू पार्क का दौरा किया. वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने उन्हें पार्क के पुराने स्वरूप और वर्तमान में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी. यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि रोजाना औसतन 1200 पर्यटक यहां आते हैं. इस पर मुख्य सचिव ने कहा, झील के बीच स्थित यह स्थान पर्यटन के लिहाज से बेहद खास है. यहां पर्यटक संख्या और बढ़ाई जा सकती है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेहरू पार्क का एयरपोर्ट, प्रमुख पर्यटन स्थलों और शहर के होटलों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर पर्यटकों को यहां लाने के लिए कनेक्टिविटी और सुविधाएं विकसित की जाएं.