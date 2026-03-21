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उदयपुर : फतहसागर के नेहरू पार्क में टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ाने के होंगे जतन

वी श्रीनिवास ने नेहरू पार्क का एयरपोर्ट, प्रमुख पर्यटन स्थल और होटलों के जरिए पार्क का प्रचार करने को कहा.

CS Srinivas conducting a meeting in Udaipur
उदयपुर में बैठक लेते हुए सीएस श्रीनिवास (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 2:16 PM IST

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उदयपुर: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि फतहसागर झील के बीच स्थित नेहरू पार्क को नए स्वरूप में विकसित करने के बाद अब इसे पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयास तेज किए जाएंगे. अभी यहां प्रतिदिन औसतन करीब 1200 पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन इसकी संभावनाओं को देखते हुए मुख्य सचिव श्रीनिवास ने अधिकारियों को टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ाने की ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार सुबह नेहरू पार्क का दौरा किया. वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने उन्हें पार्क के पुराने स्वरूप और वर्तमान में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी. यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि रोजाना औसतन 1200 पर्यटक यहां आते हैं. इस पर मुख्य सचिव ने कहा, झील के बीच स्थित यह स्थान पर्यटन के लिहाज से बेहद खास है. यहां पर्यटक संख्या और बढ़ाई जा सकती है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेहरू पार्क का एयरपोर्ट, प्रमुख पर्यटन स्थलों और शहर के होटलों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर पर्यटकों को यहां लाने के लिए कनेक्टिविटी और सुविधाएं विकसित की जाएं.

मुख्य सचिव वी श्रीनिवास. (ETV Bharat Udaipur)

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जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि नेहरू पार्क शाम होते ही बंद हो जाता है, लेकिन यूडीए की ओर से समय बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. मुख्य सचिव ने इस पहल को सकारात्मक बताते हुए कहा कि यदि रात के समय रोशनी और आकर्षक सजावट के बीच पर्यटकों को रुकने का अवसर मिलेगा. इससे संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी. संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी भी मौजूद थीं. नेहरू पार्क के निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव आरएनटी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां एमबी अस्पताल परिसर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर और सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया. मरीजों और परिजनों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली. रैपिड रेफरल रिड्रेसल सिस्टम (आरआरआर) और 'मेरी अस्पताल मेरी जिम्मेदारी' जैसे नवाचारों की जानकारी दी गई.

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CHIEF SECRETARY VISIT TO UDAIPUR
NEHRU PARK LOCATED AT FATEH SAGAR
DEVELOPMENT OF NEHRU PARK
मुख्य सचिव वी श्रीनिवास
TOURISM INDUSTRY IN UDAIPUR

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