ETV Bharat / state

रिफायनरी से राजस्थान में रोजगार व निवेश बढ़ेगा, HPCL प्रदेश में 300 से ज्यादा नए पेट्रोल पंप खोलेगा

सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक ( Photo Courtesy -DIPR )