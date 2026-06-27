रिफायनरी से राजस्थान में रोजगार व निवेश बढ़ेगा, HPCL प्रदेश में 300 से ज्यादा नए पेट्रोल पंप खोलेगा
बैठक में एचपीसीएल के साथ सरकारी भूमि पर पेट्रोल पंप स्थापना और नीति निर्माण पर चर्चा हुई.
Published : June 27, 2026 at 8:41 PM IST
बालोतरा: जिले के पचपदरा रिफाइनरी को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. इसमें एचपीसीएल और एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में सरकारी भूमि को लीज पर देकर 300 से अधिक स्थानों पर पेट्रोल पंप लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई.
पचपदरा रिफाइनरी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. करीब 80 हजार करोड़ रुपये के इस विशाल प्रोजेक्ट से राजस्थान में नए निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को मजबूत बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. योजना के अंतर्गत अब तक 304 स्थानों की पहचान कर ली गई है. इन नए रिटेल आउटलेट्स की स्थापना के लिए एचपीसीएल लगभग 400 करोड़ रुपये का निवेश करने वाला है.
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बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 31 जुलाई तक इस संबंध में एक नई नीति तैयार की जाएगी. इस नीति के तहत सरकारी भूमि एचपीसीएल को पट्टे (लीज) पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे नए पेट्रोल पंपों की स्थापना आसानी से हो सके. इसके अलावा एचपीसीएल और एचआरआरएल ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि आरटीपीपी अधिनियम के अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा ईंधन खरीद में उन्हें प्रेफरेंशियल सप्लायर का दर्जा दिया जाए. इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान स्थित एचआरआरएल रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है.
बैठक में राज्य सरकार ने एचपीसीएल और एचआरआरएल के साथ मिलकर सभी पहलों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई. हाईब्रिड मोड में आयोजित इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान) अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव (यूडीएच) आलोक गुप्ता, प्रमुख सचिव (वित्त) वैभव गलारिया, प्रमुख सचिव (राजस्व) टी. रविकांत, एचपीसीएल के विपणन निदेशक अमित गर्ग समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
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