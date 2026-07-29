एक्शन मोड में मुख्य सचिव : सचिवालय के तीन प्रमुख विभागों का औचक निरीक्षण, फाइलों व संसाधन जांचे
सीएस ने कार्यालयों में पड़ी कबाड़ सामग्री के समयबद्ध निस्तारण और कार्यस्थलों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष जोर दिया.
Published : July 29, 2026 at 2:11 PM IST
जयपुर: प्रदेश के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास इन दिनों एक्शन मोड में हैं. वे लगातार विभागों की बैठकें लेकर कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं. मंगलवार को भी मुख्य सचिव ने कई विभागों की बैठकें लीं और कामकाज की समीक्षा की. इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने सचिवालय स्थित कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और राजस्व विभाग का औचक निरीक्षण किया और कामकाज की जानकारी ली. मुख्य सचिव के निरीक्षण से इन विभागों में कर्मचारियों के बीच गहमा-गहमी का माहौल रहा.
मुख्य सचिव ने विभिन्न अनुभागों में जाकर अतिरिक्त सचिव, उप सचिव और अनुभाग अधिकारियों से सीधे संवाद करते हुए लंबित कार्यों, फाइल निस्तारण और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली. इस अवसर पर प्रमुख सचिव टी. रविकांत, प्रमुख सचिव नवीन जैन, कार्मिक सचिव अर्चना सिंह, रजिस्ट्रार मुकेश सिंघल तथा डिप्टी रजिस्ट्रार पवन गोस्वामी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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मुख्य सचिव ने प्रत्येक अनुभाग में स्वीकृत पदों, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, उपलब्ध संसाधनों और अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता का आकलन किया. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि मौजूदा मानव संसाधनों के अनुरूप कार्य निष्पादन हो रहा है या नहीं तथा किन क्षेत्रों में संसाधनों की जरूरत है. उन्होंने अनुभाग अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि अपने-अपने अनुभागों के कुल स्वीकृत पद, कार्यरत कर्मियों, रिक्त पदों तथा उपलब्ध संसाधनों का तथ्यात्मक विवरण तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें.
राजकाज पोर्टल की समीक्षा: वी. श्रीनिवास ने राजकाज पोर्टल की प्रगति, औसत फाइल निस्तारण समय, समयबद्ध फाइल डिस्पोजल और लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की. इसके अलावा, कार्यालयों में अनुपयोगी एवं कबाड़ सामग्री के समयबद्ध निस्तारण और कार्यस्थलों के बेहतर प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.