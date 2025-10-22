ETV Bharat / state

10 हजार से ज्यादा सरकारी भवन नहीं आ रहे काम, मुख्य सचिव के निर्देश- नए भवन निर्माण से पहले कलेक्टर से लें अनुमति

मुख्य सचिव ने विभागों को पत्र लिखकर नए भवनों के निर्माण का प्रस्ताव भेजने से पूर्व कलेक्टर से प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए.

जयपुर सचिवालय
जयपुर सचिवालय (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 22, 2025 at 12:45 PM IST

जयपुर : राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग बजट में विभागों के लिए नए सरकारी भवनों की घोषणाएं तो कर दी जाती हैं. निर्माण कार्य के बाद वे बनकर तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन यह भवन बनकर भी काम नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला राज्य सरकार की ओर से कराए गए सर्वे में सामने आया है. हाल ही में नए भवनों के निर्माण को लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने एक सर्वे करवाया है, जिसमें 10 हजार से ज्यादा भवन ऐसे पाए गए हैं जो बनने के बाद किसी काम में नहीं आ रहे हैं.

इसके बाद पंत ने इन भवनों को काम में लेने के निर्देश उच्च अधिकारियों को दिए हैं. सुधांशु पंत ने इस संबंध में सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने निर्देशित किया है कि वे भवन के निर्माण की स्वीकृति लेने की बजाय पहले से ही बनकर तैयार हो चुके भवनों को सरकारी दफ्तर के तौर पर काम में लें.

UNUSED GOVERNMENT BUILDINGS
मुख्य सचिव का पत्र (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. सरकार के कामकाज की गति जांचने मुख्य सचिव पंत पहुंचे अलवर, समय पर लक्ष्य पूरे करने के दिए निर्देश

नए भवनों की सूची कलेक्टर के पास मौजूद : सुधांश पंत ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार की ओर से बजट में नए भवनों की घोषणा की जाती है और नए भवन तैयार हो जाते हैं, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर संबंधित उपयोग के लिए क्या पूर्व में ही अन्य सरकारी भवन उपलब्ध हैं? पंत ने अपने पत्र में कहा कि सरकार की ओर से करवाए गए सर्वे में भी ऐसा पाया गया है कि 10 हजार से अधिक भवन ऐसे हैं जो बनने के बाद किसी भी स्तर पर काम में नहीं आ रहे हैं. इन भवनों को सरकारी विभागों के उपयोग के लिए काम में लिया जा सकता है. इन भवनों की सूची संबंधित जिला कलेक्टर के पास मौजूद है. जिला कलेक्टर की ओर से इन भवनों को किसी भी विभाग के लिए आवंटित किया जा सकता है.

पढ़ें. मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों की लगाई क्लास, कहा- समस्या निस्तारण के लिए अपना रहे शार्टकट

नए भवन निर्माण से पहले कलेक्टर से एनओसी जरूरी : सुधांश पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए भवनों के निर्माण की स्वीकृति लेने से पहले एक बार जिला कलेक्टर से भी मंजूरी ले ली जाए, जिस विभाग के भवन के लिए निर्माण की स्वीकृति मांगी जा रही है वो पूर्व में बना हुआ भी है या नहीं, अगर ऐसा कोई भवन बना हुआ है तो उसे ही काम में लिया जाए. पंत ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वित्त विभाग को नए भवन की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजने से पूर्व जिला कलेक्टर की ओर से एनओसी प्रमाण पत्र भी वित्त विभाग को भेजा जाए. इसमें कलेक्टर अपनी टिप्पणी करें कि संबंधित विभाग से जुड़े भवन यहां उपलब्ध नहीं है.

SUDHANSH PANT WROTE TO DEPARTMENT
CHIEF SECRETARY SUDHANSH PANT
मुख्य सचिव सुधांश पंत
UNUSED GOVERNMENT BUILDINGS

