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जनगणना और टीजीटी परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश; मुख्य सचिव ने कहा- "किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी"

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को तीन अहम बैठकों की अध्यक्षता की.

बैठक के दौरान मुख्य सचिव एसपी गोयल
बैठक के दौरान मुख्य सचिव एसपी गोयल (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 10:07 PM IST

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लखनऊ : प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को तीन अहम बैठकों की अध्यक्षता की. इनमें जनगणना और टीजीटी परीक्षा की तैयारियों से लेकर नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और पंचायतीराज विभाग की उपलब्धियों तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई.




मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनगणना कार्य की प्रगति और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी लिखित परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

'जनगणना में सहयोग न करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए' : जनगणना के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग का काम जिन क्षेत्रों में शुरू नहीं हुआ है, वहां अगले दो दिन में काम शुरू कराने को कहा. उन्होंने कहा कि जनगणना में सहयोग न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जनगणना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए. जिलाधिकारी स्तर पर माइक्रो मॉनिटरिंग कर समय पर काम पूरा कराया जाए.

614 केंद्रों पर होगी परीक्षा : टीजीटी परीक्षा 3 और 4 जून को 36 जिलों के 614 केंद्रों पर होगी. इसमें 8,68,531 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा दो पालियों में होगी. मुख्य सचिव ने “जीरो टॉलरेंस” नीति लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि परीक्षा से जुड़ी सारी व्यवस्था एक दिन पहले पूरी हो जाए. सीसीटीवी की निगरानी जिला और आयोग के कंट्रोल रूम से साथ-साथ की जाए और इसका अभ्यास भी किया जाए.

'अभ्यर्थियों की सघन जांच हो' : परीक्षा में सिर्फ अच्छी छवि वाले अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए जाएं. अभ्यर्थियों की सघन जांच हो. महिला अभ्यर्थियों की तलाशी अलग कक्ष में महिला कर्मी ही लें. दिव्यांग अभ्यर्थियों के उपकरणों की भी जांच हो. प्रश्नपत्र कोषागार के डबल लॉक में नोडल अधिकारी की निगरानी में रखा जाए.

गर्मी को देखते हुए सभी केंद्रों पर छाया, पीने का पानी, ओआरएस और जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा. यातायात, बिजली, चिकित्सा व्यवस्था भी सुचारु रहे. बैठक में आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एम.पी. अग्रवाल और निदेशक जनगणना शीतल वर्मा मौजूद थे.

अलीगढ़ में खुलेगा नया निजी विश्वविद्यालय : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई. समिति ने अलीगढ़ में विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी करने की संस्तुति की. बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा अमित कुमार घोष, प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एम.पी. अग्रवाल शामिल हुए.

पंचायतीराज विभाग की 5 साल की उपलब्धियों पर चर्चा : मुख्य सचिव के सामने पंचायतीराज विभाग ने पिछले 5 साल के कामों का प्रस्तुतिकरण दिया. इसमें ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण, डिजिटल व्यवस्था, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक सुधारों पर बात हुई. मुख्य सचिव ने विभाग की कार्यप्रणाली की सराहना की और प्रस्तावित सभी पदों को मंजूरी दी. वित्त विभाग ने भी वित्तीय बिंदुओं पर सुझाव दिए.


प्रमुख सचिव पंचायतीराज अनिल कुमार ने कहा कि बढ़ती जिम्मेदारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर काम के लिए रिक्त पद भरना जरूरी है. पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह ने पंचायत भवन निर्माण, ई-गवर्नेंस, आधारभूत सुविधाओं के विकास, वित्तीय प्रबंधन और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी. बैठक में संयुक्त निदेशक एस.एन. सिंह, उप निदेशक प्रवीण सिंह, वित्त नियंत्रक अमितोष श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

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