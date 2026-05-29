ETV Bharat / state

जनगणना और टीजीटी परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश; मुख्य सचिव ने कहा- "किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी"

बैठक के दौरान मुख्य सचिव एसपी गोयल ( Photo credit: ETV Bharat )