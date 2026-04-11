ETV Bharat / state

मुख्य सचिव ने ईसरदा बांध परियोजना का लिया जायजा, कहा–जुलाई तक पूरा हो जाएगा काम

मुख्य सचिव वी ​श्रीनिवास ने इंजीनियर्स का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे दिल लगा कर काम पूरा करें.

Chief Secretary inspecting project works
परियोजना कार्य का निरीक्षण करते सीएस (Courtesy- DIPR)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 5:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर/टोंक: सवाई माधोपुर और दौसा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण ईसरदा बांध का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जुलाई तक पूरा हो जाएगा. यह बात शनिवार को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने परियोजना के निरीक्षण और समीक्षा के बाद कही. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ईसरदा बांध परियोजना के निर्माण कार्य का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के शेष रहे सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बांध परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं. इसी क्रम में परियोजना में धरातल पर कार्यरत अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की गई. जल्द ही यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो जाएगी और इससे दो जिलों के लाखों लोगों को पेयजल आपूर्ति हो सकेगी.

मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन ने कहा कि 1038.65 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह बांध परियोजना पूर्वी राजस्थान के कई जिलों को पीने और सिंचाई के लिए पानी आपूर्ति करने वाली राम जल सेतु परियोजना का महत्वपूर्ण घटक है. उन्होंने बांध पर दौरा कर निर्माण कार्यों की मौके पर वास्तविक प्रगति, गुणवत्ता एवं तकनीकी मानकों का अवलोकन किया तथा साइट इंजीनियर्स एवं फील्ड स्टाफ के साथ विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए. मुख्य सचिव ने अधिकारियों से बांध पर लिफ्ट, इनटेक वेल, पम्प सिस्टम तथा जल के प्रबंधन के लिए स्काडा सिस्टम की जानकारी ली और इन्स्पेक्शन टनल सभी निर्माण कार्य समय पर पूरा करने को कहा.

ईसरदा बांध परियोजना को लेकर सीएस ने दी जानकारी (Courtesy- DIPR)

पढ़ें: Water Scarcity In Alwar: अलवर में ईसरदा बांध और चंबल से पानी लाने के लिए डीपीआर का काम शुरू

उन्होंने कहा कि परियोजना में कार्यरत अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण कार्य के जरिए बड़ी संख्या में आम लोगों की सेवा करने का मौका मिला है. इंजीनियर्स का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि वे दिल लगा कर काम पूरा करें. उन्होंने जल्द ही फिर से प्रोजेक्ट का दौरा करने की बात कही. मुख्य सचिव ने कहा कि लगभग 1038.65 करोड़ की इस महत्वपूर्ण परियोजना के प्रथम चरण में आरएल 256 मीटर तक जल संग्रहण (3.24 टीएमसी) के माध्यम से दौसा जिले के 1079 ग्राम व 5 शहर तथा सवाई माधोपुर जिले के 177 ग्राम व 1 शहर सहित लगभग 35.13 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा. द्वितीय चरण पूर्ण होने पर बांध की भंडारण क्षमता 10.77 टीएमसी तक बढ़ेगी. इंटेक वेल एवं पम्प हाउस के माध्यम से दौसा एवं सवाई माधोपुर के 1256 ग्रामों को पेयजल आपूर्ति की जाएगी.

Chief Secretary in discussion with officials
अधिकारियों से चर्चा करते सीएस (Courtesy- DIPR)

पढ़ें: दो दशक से सूखा रामगढ़ बांध फिर होगा गुलजार, ERCP के जरिए इस तरह पहुंचेगा पानी - New life to Ramgarh Dam

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गेटों की ऊंचाई बढ़ाने सहित द्वितीय चरण के कार्यों को तय समय तक पूर्ण किया जाए तथा नियमित मॉनिटरिंग एवं विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाए. मुख्य सचिव ने विश्राम गृह में सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर काना राम, सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी, टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी, टोंक पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर सुरेश कठानिया, अधीक्षण अभियंता जितेन्द्र लुहाड़िया, अधिशासी अभियंता विकास गर्ग सहित अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की समीक्षा की तथा जून माह में पुनः निरीक्षण करने की बात कही.

TAGGED:

CHIEF SECRETARY REVIEWS ISARDA DAM
TONK DM TINA DABI AT ISARDA DAM
CS GAVE DIRECTION TO OFFICIALS
COST OF ISARDA DAM PROJECT
ISARDA DAM PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.