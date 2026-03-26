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'नीमराना मैन्युफैक्चरिंग मॉडल' को अन्य राज्यों में केंद्र सरकार करेगी लागू : सीएस वी श्रीनिवास

उन्होंने कहा कि उद्योग और बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) की सक्रिय भागीदारी से नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है. इसी क्रम में घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में एक नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी. इस क्षेत्र में जापानी निवेश काफी बड़े स्तर पर है और कई जापानी कंपनियां यहां सफलतापूर्वक काम कर रही हैं.

कोटपूतली-बहरोड : जिले के नीमराना में उद्योगपतियों के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने महत्वपूर्ण बैठक ली. इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि वो 'नीमराना मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग' का अध्ययन करने के लिए यहां आए थे. नीमराना मॉडल राजस्थान की एक बेहद सफल और उदाहरणीय औद्योगिक कहानी है, जिसे राज्य सरकार और आगे बढ़ाना चाहती है.

उन्होंने कहा कि जापानी निवेशकों का राजस्थान पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है और वे यहां और निवेश करना चाहते हैं. मुख्यमंत्री के जापान दौरे के दौरान जो चर्चाएं और समझौते हुए थे, उन्हें अब धरातल पर उतारने की दिशा में काम किया जा रहा है. बैठक को सकारात्मक बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें 15 सूत्रीय एक्शन एजेंडा प्रस्तुत किया गया, जिस पर आगे विस्तृत विचार किया जाएगा.

'विकसित राजस्थान 2047' के रोडमैप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के माध्यम से नीमराना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. भारत-जापान औद्योगिक सहयोग, विशेषकर राजस्थान-जापान साझेदारी में यह क्षेत्र एक लैंडमार्क इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में उभरा है. उद्योगपतियों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उद्योगों के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही हैं.

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उन्होंने यह भी कहा कि पानी, बिजली, सड़क और रेल जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे बहरोड, नीमराना और कोटपूतली क्षेत्र को आने वाले समय में बड़ा लाभ मिलेगा. नीमराना का विकास मॉडल पूरे देश के लिए एक आदर्श बनकर उभरा है. सरकार की मंशा है कि यहां अपनाए गए सफल औद्योगिक और आधारभूत ढांचे के मॉडल को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए, ताकि देशभर में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ सकें.

अंत में उन्होंने कहा कि इस बैठक से उद्योगों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी. यह पहल न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. सीएस ने नीमराना थाने का निरीक्षण किया और पेंडिंग मामलों पर चर्चा की. इस दौरान एडीएम ओपी सहारण, एसडीएम महेंद्र यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.