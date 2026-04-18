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जमीन के अंदर ऐसे होकर जायेगी Patna Metro Train, कॉरिडोर-2 का काम देखकर आप हैरान हो जाएंगे

आम लोगों पर कैसे पड़ेगा असर: निरीक्षण के दौरान कॉरिडोर-2 के समय पर निर्माण को लेकर विशेष जोर दिया गया, जो शहर के 12 महत्वपूर्ण स्टेशनों को जोड़ता है. मुख्य सचिव ने कहा कि यह परियोजना आम लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करेगी. इससे लोगों का समय बचेगा, ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और शहर को एक आधुनिक, सुरक्षित और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह मेट्रो परियोजना पटना को एक नए युग में ले जाने वाली है.

पटना मेट्रो को लेकर विस्तृत बैठक: पीएमआरसीएल, डीएमआरसी और एलएंडटी की टीमों के साथ हुई विस्तृत बैठक में मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की. संभावित बाधाओं की पहचान की और उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पटना मेट्रो केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह शहर के भविष्य की जीवन रेखा है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्य में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर हाल में तय समयसीमा के भीतर इसे पूरा किया जाना चाहिए.

जमीन के अंदर चल रहा पटना मेट्रो का काम: निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने मीठापुर सबस्टेशन का बारीकी से अवलोकन किया और उस अंडरग्राउंड सेक्शन में भी पहुंचे, जहां टनल बोरिंग मशीन (TBM) लगातार जमीन के भीतर सुरंग तैयार कर रही है. यह वही मशीन है जो शहर के नीचे मेट्रो के लिए रास्ता बना रही है. इस दौरान उन्होंने कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली.

पटना: राजधानी पटना में जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी शहर का भविष्य आकार ले रहा है. इसी क्रम में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार के साथ मीठापुर स्ट्रेच (PC-01) और मोइनुल हक स्टेडियम स्टेशन (PC-03) के अंडरग्राउंड हिस्से में चल रहे पटना मेट्रो के निर्माण कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया.

मेट्रो अब जमीन के अंदर से होकर जायेगी (ETV Bharat)

मेट्रो स्टेशन जमीन से करीब 22 मीटर नीचे: प्रायोरिटी कॉरिडोर के तहत ब्लू लाइन कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है. पीएमसीएच से मोइनुल हक स्टेडियम तक लगभग 22 फीट नीचे टनल बोरिंग मशीन के जरिए खुदाई का काम पूरा हो चुका है. यहां मेट्रो लाइन बिछाई जा चुकी है और अब वायरिंग का कार्य जारी है. मोइनुल हक मेट्रो स्टेशन जमीन से करीब 22 मीटर नीचे बनाया गया है, जबकि पीएमसीएच के पास यह लगभग 16 मीटर नीचे स्थित है. यह तकनीकी रूप से बेहद जटिल कार्य है, जिसे विशेषज्ञों की निगरानी में पूरा किया जा रहा है.

अंडरग्राउंड हिस्से में चल रहा काम (ETV Bharat)

सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण चरण: वर्तमान में मोइनुल हक मेट्रो स्टेशन से राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के बीच खुदाई का कार्य जारी है. इस हिस्से में रेलवे ट्रैक के नीचे से सुरंग बनानी है, जो परियोजना का सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण चरण माना जा रहा है. इसको लेकर तकनीकी विशेषज्ञ हर पहलू पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और अत्यधिक सावधानी के साथ कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो.

कॉरिडोर-2 का काम (ETV Bharat)

मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह तैयार: राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन तक पूरा हिस्सा अंडरग्राउंड रहेगा, जिसके बाद मेट्रो एलिवेटेड ट्रैक पर आकर मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन तक जाएगी. मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और यहां कई बार सफल ट्रायल रन भी किया जा चुका है. हालांकि, फिलहाल फायर सेफ्टी का एनओसी मिलना बाकी है और अंतिम निरीक्षण के बाद ही यहां से नियमित परिचालन शुरू किया जाएगा.

परियोजना की प्रगति की समीक्षा (ETV Bharat)

यहां होगा इंटरचेंज स्टेशन: फिलहाल भूतनाथ से पाटलिपुत्र मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू हो चुका है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मलाही पकड़ी से भी मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी. मलाही पकड़ी और भूतनाथ स्टेशन के बीच खेमानी चौक मेट्रो स्टेशन बनेगा, लेकिन अभी वहां मेट्रो का ठहराव नहीं होगा क्योंकि यह एक इंटरचेंज स्टेशन है और यहां बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो परिचालन शुरू हो जाएगा.

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