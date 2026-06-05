ETV Bharat / state

नीट परीक्षा को लेकर सीएस ने ली हाई लेवल मीटिंग, एयर फोर्स पहुंचाएगा पेपर, डीएम और एसपी करेंगे निगरानी

नीट परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है. इस परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने खुद कमान संभाली है

Meeting in Chhattisgarh On NEET exam
नीट परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में मीटिंग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 10:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी तैयारी तेज हो गई है. परीक्षा को बेहतर ढंग से करने को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील ने एक उच्चस्तरीय बैठक की जिसमें राज्य के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद थे. मंत्रालय महानदी भवन में नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के सुचारु संचालन को लेकर बैठक हुई. इसमें कई आला अधिकारी मौजूद रहे. वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षक भी इस मीटिंग में मौजूद रहे.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा 21 जून को होगी. प्रश्न-पत्र और OMR शीट एयर फोर्स के जरिए पहुंचाए जाएंगे. कलेक्टर और एसपी को इन्हें पूरी सुरक्षा के साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्य सचिव ने 20 जून को सभी व्यवस्थाओं की मॉकड्रिल करने को कहा, ताकि परीक्षा वाले दिन कोई कमी न रहे.

एग्जाम वाले दिन योगा दिवस

सीएस ने कहा कि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है, इसलिए अधिकारियों को यह ध्यान रखना है कि योगा दिवस की गतिविधियों से किसी भी परीक्षा केन्द्र पर अव्यवस्था न हो. परीक्षा केन्द्रों तक आने-जाने के लिए यातायात की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो इसके लिए जिला प्रशासन अपने स्तर से सभी तैयारियों के पूरा कर ले. मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा देने के लिए जाने वाले बच्चों के किसी तरह की परेशानी न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए.

19 शहरों में 127 परीक्षा केन्द्र

परीक्षा को लेकर जो भी मानक तय किए गए हैं उसका पालन हर हाल मे किया जाय. जिला प्रशासन इसे लिए आवश्यक तैयारी करे और पूरी सजगता के साथ अनुपालन भी कराना सुनिश्चित करें. बैठक में NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के 19 शहरों में कुल 127 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं. मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा देने जा रहे बच्चे घबराएं नहीं. इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी और CMHO की संयुक्त टीम बच्चों की काउंसलिंग करेगी. हर जिले में कंट्रोल रूम भी सक्रिय रहेगा जिससे परीक्षा की निगरानी की जा सके.

4 जून को कैबिनेट सचिव की समीक्षा

21 जून को होने वाली परीक्षा को लेकर सरकार काफी सजग है. मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में बताया कि 4 जून को भारत सरकार के केबिनेट सचिव डॉ. टी.व्ही.सोमनाथन ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने मुख्य सचिव से कहा कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें मिलकर राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करें. वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी दिनों में होने वाली एनटीए की री-नीट परीक्षा में जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई. परीक्षा को लेकर जो भी निर्देश हैं उसका पालन हर हाल में होना चाहिए.

रायपुर में श्रमिक परिवार के मेधावी छात्रों का सम्मान, 2-2 लाख की मिली प्रोत्साहन राशि, CM साय बोले- ये हैं भविष्य के निर्माता

मुंगेली में सुशासन तिहार में डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा- योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अभियान

TAGGED:

CG CHIEF SECRETARY
NEET EXAM IN CHHATTISGARH
RE NEET EXAM DATE 2026
नीट परीक्षा का आयोजन
NEET EXAM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.