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दीपावली और छठ पर्व को लेकर सख्ती, सोशल मीडिया पर रहेगी नजर, सड़क और स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने के निर्देश

पटना में मुख्य सचिव ने की हाई लेवल बैठक ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को विकास योजनाओं और दिवाली छठ महापर्व के मद्देनजर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में सरकार के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. इसके अलावा जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.

मुख्य सचिव ने दिए कड़े निर्देश