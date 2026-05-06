"फार्मर रजिस्ट्री में किसानों का शत-प्रतिशत कराएं पंजीकरण", मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिये निर्देश
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 10:28 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की. बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्य सचिव ने बताया कि 2,88,70,495 के सापेक्ष अब तक 77.43 प्रतिशत किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण किया जा चुका है. उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए शत-प्रतिशत किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए. सभी जनपद अंश निर्धारण के कार्य में भी तेजी लाएं.
मुख्य सचिव ने वेटलैंड और रामसर साइट्स के चिन्हांकन की समीक्षा करते हुए कहा कि तालाबों का संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. जिन जनपदों ने अब तक विभाग को सूचना नहीं भेजी है, वह जनपद स्तरीय वेटलैंड कमेटी की बैठक आयोजित कर तत्काल सूचना उपलब्ध कराएं.
उन्होंने जनपद, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों में हेलीपैड की स्थिति की समीक्षा करते हुए शेष जनपदों को शीघ्र हेलीपैड निर्माण के लिए प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेजने के निर्देश दिए. खनन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नियमित समीक्षा करने पर बल दिया. उन्होंने निर्देश दिए कि पट्टों की लंबित धनराशि समय से जमा कराई जाए.
जिन ईंट भट्ठा संचालकों ने विनिमय शुल्क जमा नहीं किया है, उनसे भी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही परिवहन और खनन विभाग के समन्वय से प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाए. यह भी कहा कि बालू और मौरंग के लंबित स्टॉक लाइसेंसों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए.
बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि 99.95 प्रतिशत अंश निर्धारण कार्य पूर्ण कर हरदोई प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, वहीं 98 प्रतिशत से अधिक प्रगति के साथ शाहजहांपुर, हमीरपुर, पीलीभीत, महोबा, अमरोहा, बहराइच, मुरादाबाद, ललितपुर और बदायूं शीर्ष 10 में शामिल हैं.
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