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"फार्मर रजिस्ट्री में किसानों का शत-प्रतिशत कराएं पंजीकरण", मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिये निर्देश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की. बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्य सचिव ने बताया कि 2,88,70,495 के सापेक्ष अब तक 77.43 प्रतिशत किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण किया जा चुका है. उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए शत-प्रतिशत किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए. सभी जनपद अंश निर्धारण के कार्य में भी तेजी लाएं.









मुख्य सचिव ने वेटलैंड और रामसर साइट्स के चिन्हांकन की समीक्षा करते हुए कहा कि तालाबों का संरक्षण पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. जिन जनपदों ने अब तक विभाग को सूचना नहीं भेजी है, वह जनपद स्तरीय वेटलैंड कमेटी की बैठक आयोजित कर तत्काल सूचना उपलब्ध कराएं.