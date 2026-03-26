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UP में 1 से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान; स्कूली वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा जांच के निर्देश

UP में 1 से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि 01 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए. सुरक्षा उपकरणों, फिटनेस की जांच की जाए. स्कूल प्रबंधन पोर्टल पर अपने यहां संचालित स्कूली वाहनों का पूरा ब्यौरा दर्ज कराएं. मुख्य सचिव ने यह निर्देश प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल ही में स्कूली वाहनों से हुई दर्दनाक घटनाओं के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं. वीडियो कांफ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अन्य विभागों के लिए भी निर्देश जारी किए गए. अनफिट वाहनों पर कार्रवाई: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि प्रदेश भर में 01 से 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों के लिए विशेष फिटनेस और सुरक्षा जांच अभियान चलाया जाए. अभियान को गंभीरता से संचालित करते हुए बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाए. अभियान के दौरान जो भी वाहन अनफिट पाए जाएं उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. स्कूली बसों का डाटाबेस बनेगा: उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की तरफ से स्कूल वाहनों की निगरानी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनीटरिंग पोर्टल विकसित किया गया है. इस अभियान के दौरान सभी स्कूलों को अपने यहां संचालित वाहनों का विवरण इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराया जाए. उन्होंने कहा कि यह पोर्टल स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों की निगरानी को केंद्रीकृत, पारदर्शी और डिजिटल बनाएगा. इसके माध्यम से मैनुअल चेकिंग के स्थान पर रीयल-टाइम ट्रैकिंग और अलर्ट सिस्टम लागू होगा. इससे जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी.