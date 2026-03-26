UP में 1 से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान; स्कूली वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा जांच के निर्देश
परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि पोर्टल से पूरे प्रदेश में संचालित सभी स्कूल बसों का डाटाबेस उपलब्ध होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 7:37 AM IST
लखनऊ: मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि 01 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए. सुरक्षा उपकरणों, फिटनेस की जांच की जाए. स्कूल प्रबंधन पोर्टल पर अपने यहां संचालित स्कूली वाहनों का पूरा ब्यौरा दर्ज कराएं.
मुख्य सचिव ने यह निर्देश प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल ही में स्कूली वाहनों से हुई दर्दनाक घटनाओं के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं. वीडियो कांफ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अन्य विभागों के लिए भी निर्देश जारी किए गए.
अनफिट वाहनों पर कार्रवाई: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि प्रदेश भर में 01 से 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों के लिए विशेष फिटनेस और सुरक्षा जांच अभियान चलाया जाए. अभियान को गंभीरता से संचालित करते हुए बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाए. अभियान के दौरान जो भी वाहन अनफिट पाए जाएं उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
स्कूली बसों का डाटाबेस बनेगा: उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की तरफ से स्कूल वाहनों की निगरानी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनीटरिंग पोर्टल विकसित किया गया है. इस अभियान के दौरान सभी स्कूलों को अपने यहां संचालित वाहनों का विवरण इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराया जाए.
उन्होंने कहा कि यह पोर्टल स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों की निगरानी को केंद्रीकृत, पारदर्शी और डिजिटल बनाएगा. इसके माध्यम से मैनुअल चेकिंग के स्थान पर रीयल-टाइम ट्रैकिंग और अलर्ट सिस्टम लागू होगा. इससे जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी.
पोर्टल पर दर्ज होंगे वाहनों के डाक्यूमेंट्स: अगर पोर्टल के माध्यम से भेजे गए अलर्ट के बावजूद वाहन की फिटनेस नहीं कराई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी इस प्रणाली के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिए गए हैं. प्रत्येक स्कूली वाहन में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही बच्चों को बैठाया जाए.
अभिभावक भी जानेंगे वाहनों की फिटनेस: बैठक में परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित सभी स्कूल बसों का समग्र डाटाबेस उपलब्ध होगा. मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और पुलिस विभाग के लिए अलग-अलग निगरानी इंटरफेस विकसित किए गए हैं. इसके अलावा अभिभावक भी इस पोर्टल के जरिए स्कूल वाहनों की फिटनेस की स्थिति देख सकेंगे.
उन्होंने बताया कि इस पोर्टल को ‘वाहन’ और ‘सारथी’ डाटाबेस से एकीकृत किया गया है. इससे वाहनों और चालकों का स्वचालित सत्यापन संभव होगा. पोर्टल पर वाहनों की फिटनेस, बीमा, परमिट सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों का विवरण उपलब्ध रहेगा. जिन वाहनों के दस्तावेज अधूरे होंगे या जिनकी फिटनेस अवधि समाप्त होने वाली होगी, उन्हें स्वतः मोबाइल संदेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा.
समय से पहले रिमाइंडर भी भेजा जाएगा. इसके बावजूद दस्तावेज अपडेट नहीं किए जाते हैं, तो पोर्टल के माध्यम से चेतावनी जारी की जाएगी. इस व्यवस्था के तहत स्कूल संचालकों को अपने वाहनों का पूरा विवरण स्वयं अपलोड करना होगा. इससे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी. समय रहते फिटनेस न कराने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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