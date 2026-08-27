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अफसरों पर फिर लगे जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने के आरोप, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को लिखे पत्र

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को तवज्जों देने के लिए पत्र लिखा है. ये पत्र विधानसभा सचिव के पत्र पर लिखा गया है.

CS wrote letter to the officers
अफसरों पर फिर लगे जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने के आरोप (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 27, 2026 at 6:19 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में नौकरशाहों पर एक बार फिर जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने का आरोप लगा है. खास बात है कि पहले भी इस तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं और इन मामलों पर आदेश के जरिए चेतावनी भी दी जा चुकी है. लेकिन बावजूद इसके अफसर आदेशों की परवाह नहीं कर रहे हैं.

राज्य में ऐसा कई बार हो चुका है, जब नौकरशाही के लापरवाह रवैये पर विधानसभा अध्यक्ष को सदन से निर्देश जारी करने पड़े हैं. कई बार तो कड़ी चेतावनी भी दी जा चुकी है, जिसमें अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का ख्याल रखने की भी बात कही गई है. लेकिन कुछ समय तक इसको लेकर चर्चा होने के बाद हालात फिर जस के तस हो जाते हैं.

CS wrote letter to the officers
मुख्य सचिव ने शासन के अधिकारियों को लिखा पत्र (PHOTO- उत्तराखंड शासन)

फिलहाल चर्चा मुख्य सचिव आनंद वर्धन के उस पत्र की हो रही है, जिसमें उन्होंने शासन के सभी अधिकारियों को पत्र लिखते हुए जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकार का ख्याल रखने की बात कही है. इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पूर्व में भी उनके द्वारा इसी तरह के आदेश जारी किए गए, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा सदस्यों के विशेषाधिकार हनन को लेकर मामले सामने आए हैं.

इस बार विधानसभा के प्रभारी सचिव हेमचंद पंत ने यह पत्र लिखा है, जिसमें मुख्य सचिव आनंद वर्धन को विशेषाधिकार समिति की बैठक के दौरान हुई चर्चा की जानकारी देते हुए बताया गया कि, ऐसे कई प्रकरण सामने आ रहे हैं जिसमें अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाई जाने और उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किए जाने की बात सामने आई है. इतना ही नहीं, शासन द्वारा समय पर प्रेषित प्रकरणों के उत्तर भी समिति को समय से उपलब्ध नहीं कराई जा रहे हैं.

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विधानसभा सचिव ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र (PHOTO- उत्तराखंड शासन)

बड़ी बात यह है कि इस मामले पर विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने नाराजगी जताते हुए इसे गंभीरता से लेने की बात कही है. इसी को देखते हुए विधानसभा सचिव ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को पत्र लिखा है.

इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमेंद्र बिष्ट का कहना है कि,

सरकार में नौकरशाही पूरी तरह से हावी है और जिस तरह शासन चल रहा है, इस तरह से नौकरशाही भी गंभीर मामलों पर बेहद सामान्य व्यवहार कर रही है. जब अधिकारी अपने ही सीनियर्स का आदेश नहीं मान रहे तो जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिलेगा? यह सोचना भी बेमानी है.
-अमेंद्र बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस-

हालांकि, विपक्ष के इन आरोपों को भाजपा सिरे से खारिज कर रही है

सरकारी व्यवस्था में अक्सर इस तरह की बातें सामने आने है. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार की जाती है.
-मथुरा दत्त जोशी, भाजपा नेता-

विधानसभा से पत्र मिलने के बाद मुख्य सचिव ने भी सभी प्रमुख सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत सभी विभागों के विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे प्रकरणों पर लापरवाही नहीं बरतनी के लिए कहा है और पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी किए हैं.

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