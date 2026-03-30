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सिर्फ एक परीक्षा दिलाएगी हर विभाग में नौकरी, मध्य प्रदेश में बदलने जा रहा सेलेक्शन का नियम

मध्य प्रदेश संयुक्त भर्ती परीक्षा ( ETV Bharat )