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सिर्फ एक परीक्षा दिलाएगी हर विभाग में नौकरी, मध्य प्रदेश में बदलने जा रहा सेलेक्शन का नियम

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में सिलेक्शन का बदलने जा रहा नियम. मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली समिति ने संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के प्रस्ताव को दी मंजूरी.

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मध्य प्रदेश संयुक्त भर्ती परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 7:40 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में अभ्यर्थियों को अब अलग-अलग भर्ती परीक्षा के लिए अलग-अलग परीक्षाएं नहीं देनी होंगी. एक परीक्षा में पास होने के बाद अभ्यर्थी 10 में से किसी एक विभाग में सेलेक्ट हो जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में संयुक्त भर्ती परीक्षा की व्यवस्था शुरू कराने जा रही है. इसके मुताबिक मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली समिति ने संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जल्द ही इस प्रस्ताव को अब कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. कैबिनेट से मंजूरी के साथ ही प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा.

इस तरह होगी संयुक्त परीक्षा

संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 में प्रावधान किया जा रहा है कि कर्मचारी चयन मंडल तीन श्रेणियों में परीक्षाएं आयोजित करेगा. यह शिक्षक पात्रता परीक्षा, संयुक्त तकनीकी परीक्षा और संयुक्त गैर तकनीकी परीक्षा होगी. शिक्षक पात्रता परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहले चरण में शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी और दूसरे चरण में विषय आधारित चयन परीक्षा की जाएगी. यानी अंग्रेजी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी को अंग्रेजी की अलग से परीक्षा देनी होगी.

संयुक्त तकनीकी परीक्षा में स्वास्थ्य, कृषि, इंजीनियरिंग जैसे विशेषज्ञ पदों पर परीक्षा होगी. इसमें सामान्य और विषय आधारित दो पेपर होंगे. तीसरी श्रेणी में लिपिकीय और अन्य कार्यालयीन पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी. वेतनमान के हिसाब से इस परीक्षा को अलग-अलग चार हिस्सों में बांटा जाएगा.

हर 2 साल बाद अभ्यर्थियों को देनी होगी परीक्षा

संयुक्त भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के अलग-अलग पदों और श्रेणियों के हिसाब से परीक्षा होगी. इसके बाद विभाग चयनित अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर चयन कर सकेंगे. यह परीक्षा दो साल के लिए वैध होगी. इस दौरान सेलेक्शन न होने पर अभ्यर्थी को फिर से परीक्षा देनी होगी. हालांकि आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को आवेदन करने के दौरान यह बताना होगा कि वे किन विभागों और पदों के लिए परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. इसके आधार पर ही मेरिट तय की जाएगी. लिपिकीय संवर्ग के लिए भर्तियां सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा.

अभी जारी होते हैं अलग-अलग विज्ञापन

कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अभी हर विभाग की भर्ती के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी किए जाते हैं. साथ ही अलग-अलग परीक्षा भी कराई जाती है. परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और फिर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है.

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