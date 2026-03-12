दिल्ली में सिलिंडर संकट पर मुख्य सचिव ने बुलाई बैठक, दिल्ली पुलिस और राजस्व विभाग को कालाबाजारी रोकने के लिए निर्देश
Published : March 12, 2026 at 7:08 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर दिल्ली सरकार ने बुधवार को पूर्ण विराम लगा दिया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में ईंधन और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सामान्य है. मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद जनता से अपील की है कि वे घबराहट में आकर (पैनिक बाइंग) अनावश्यक भंडारण न करें.
बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (और विभिन्न तेल विपणन कंपनियो के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्य-पूर्व एशिया में जारी युद्ध जैसे हालातों के कारण गैस आपूर्ति बाधित होने की अफवाहों पर लगाम लगाना और जमीनी स्थिति का जायजा लेना था.
पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति सुचारू: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अधिकारियों ने बैठक में भरोसा दिलाया कि घरेलू पीएनजी की कोई कमी नहीं है. भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 9 मार्च 2026 को जारी निर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समान वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है. औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगभग 80 प्रतिशत तक निर्बाध आपूर्ति को नियमित कर दिया गया है, जिससे उत्पादन कार्यों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा.
एलपीजी सिलेंडर: बुकिंग अवधि में बदलाव, पर डिलीवरी तेज: तेल वितरण कंपनियों ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी का स्टॉक पर्याप्त है. हालांकि, प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए सिलेंडर बुकिंग की अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया गया है, लेकिन उपभोक्ताओं को राहत की बात यह है कि बुकिंग के 2 से 3 दिनों के भीतर सिलेंडर घर तक पहुँचाया जा रहा है. अस्पताल और स्कूल प्राथमिकता पर कमर्शियल गैस सिलेंडरों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी जा रही है. दिल्ली पुलिस और राजस्व विभाग को गैस की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. तेल और गैस की सप्लाई पहले की तरह ही निरंतर जारी है.
मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान कहा कि कुछ असामाजिक तत्व वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देकर ईंधन की कमी की झूठी खबरें फैला रहे हैं. सरकार ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही है. उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें. राजधानी में जरूरत के अनुसार तेल और गैस की उपलब्धता बनी हुई है और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे हालात नहीं हैं.
