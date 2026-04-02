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मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक, अब हर दिन होगी मॉनिटरिंग

मुख्य सचिव ने पीएनजी लाइन वाले जिलों में अधिकाधिक घरेलू कलेक्शन देने के लिए संबंधित एजेंसियों को जिला प्रशासन से नियमित समन्वय करने के साथ ही कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे एजेंसियों को वर्क फोर्स उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के बीच पीएनजी की विशेषताओं का प्रचार-प्रसार करें, जिससे अगले 3 महीने की समय-सीमा मे उन क्षेत्रों में अधिकतम घरों तक पाइप से गैस पहुंच सके.

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पेट्रोलियम पदार्थों की सुगम उपलब्धता के लिए प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों पर संतोष जताते हुए कलेक्टर्स से कहा कि वे प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें. साथ ही जमाखोरी के साथ कालाबाजारी की शिकायतों पर त्वरित तथा सख्त कार्रवाई करें. बैठक में तय किया गया कि राज्य और जिला स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता पर प्रतिदिन रिव्यू होगा.

भोपाल: ईरान-इजराइल युद्ध के बीच एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश भर के कलेक्टर्स के साथ बैठक की. मंत्रालय में हुई इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स के साथ पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की समीक्षा की गई.

उन्होंने घरों में पीएनजी कनेक्शन की समीक्षा की और निर्देश दिए कि पाइप लाइन की क्षमता अनुरूप घरेलू कनेक्शन करें. जो कनेक्शन बंद हो गए हैं, उन्हें पुन: प्रारंभ करें. उन्होंने इन एजेंसियों के लिए विभागों से 24 घंटे में अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि जारी करने के साथ ही कालोनियों में कनेक्शन के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए.

जमा और मुनाफाखोरो के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने प्रदेश में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की. उन्होंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के लागू करने के साथ भारी अर्थदंड और आवश्यक होने पर एजेंसियों पर निलंबन की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि एजेंसियां कई बार मुनाफे के लिए अपने कर्मियों से भी कालाबाजारी करवाती हैं. बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 3029 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं. 2759 छापे मारे गए हैं. दोषियों के खिलाफ 11 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं.

मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की स्थिति

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और ऑयल कंपनी के डिपो से निरंतर आपूर्ति जारी है. जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाने के सभी आरओयू आवेदनों को आवेदन प्रस्तुत करने के 24 कार्यकारी घंटों के अंदर डीम्ड सीजीडी अनुमति प्रदान करने के आदेश अनुसार कार्यवाही की जा रही है. राज्य शासन को अतिरिक्त 10% एलपीजी आवंटन प्राप्त हो चुका है.

27 मार्च 2026 को भारत सरकार द्वारा कॉमर्शियल एलपीजी का अतिरिक्त 20% आवंटन उद्योग जैसे- स्टील, ऑटोमोबाईल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल्स, प्लास्टिक्स आदि के लिए किया गया है. और उद्योगों को कॉमर्शियल गैस सप्लाई इसके अनुसार की जा रही है.