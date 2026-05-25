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मध्य प्रदेश में पेयजल को लेकर अलर्ट, सरकार ने वाटर सप्लाई से जुड़े विभागों की छुट्टियां रद्द की

मुख्य सचिव की जिला कलेक्टरों के साथ मीटिगं ( ETV BHarat )