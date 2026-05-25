मध्य प्रदेश में पेयजल को लेकर अलर्ट, सरकार ने वाटर सप्लाई से जुड़े विभागों की छुट्टियां रद्द की
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जिला कलेक्टरों के साथ बैठक में कहा- सभी जिलों में सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाएं और पेयजल उपलब्धता के लिए अधिकारियों की समिति बनाकर हर दिन समीक्षा करें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : May 25, 2026 at 7:11 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में जलसंकट को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पेयजल से जुड़े नगरीय निकाय, पंचायत, पीएचई, जल निगम के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है. मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों की पेयजल उपलब्धता को लेकर बैठक की. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाए और पेयजल उपलब्धता के लिए अधिकारियों की समिति बनाकर हर दिन समीक्षा करें. जहां पानी का संकट है, वहां टैंकरों से पानी सप्लाई की जाए.
पानी के लिए युद्ध स्तर पर काम करें
मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से कहा कि पेयजल उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम करें. शहरी क्षेत्र की पानी की टंकियों को भरने में समानता रखें और इस प्लान में ऊर्जा विभाग को भी शामिल करें. उधर राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल आदि के खनन के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि जारी की है. इसके अलावा पंचायतों के लिए 55 करोड़ की राशि अलग से दी गई है, ताकि पानी को लेकर किसी तरह की समस्या न आए.
मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि हर स्तर पर मैकेनिज्म तैयार करें और उसकी नियमित समीक्षा की जाए. बैठक में नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पीएचई, ऊर्जा और सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस स्तर के अधिकारी भी शामिल थे.
पानी से जुड़ी शिकायतें तत्काल दूर करें
मुख्य सचिव ने कहा कि पेयजल को लेकर पंचायतों के लिए नई एसओपी जारी की गई है. इसके अलावा एसओआर रिवाइज किया गया है. अब जल संधारण के लिए 10 हजार रुपए तक के काम पंचायत अपने स्तर पर करा सकती है. 15वें और 16वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग भी पानी के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा पंचायत अपने स्तर पर भी पेयजल व्यवस्था के लिए खर्च कर सकती है. मुख्य सचिव ने सभी संभागीय कमिश्नर को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा है. पानी से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत को 24 घंटे में निपटाने और इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं.
आज से शुरू होगा जल संवर्धन अभियान
उधर आज से प्रदेश में दो दिवसीय गंगा दशहरा अभियान शुरू किया जा रहा है. 25 और 26 मई को उज्जैन के क्षिप्रा तट पर भी कई कार्यक्रम होंगे. इस आयोजन को पेयजल से जोड़कर उपयोगी बनाने और ऐसे आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी जोड़ने की बात कही गई है.