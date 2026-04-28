मुख्य सचिव और डीजीपी ने किया 181 हेल्पलाइन सेंटर का निरीक्षण, सुनी लाइव शिकायत
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि 181 हेल्पलाइन पर आ रही शिकायतों को गंभीरता से ध्यान देकर तुरंत उसका समाधान होना चाहिए.
Published : April 28, 2026 at 6:52 PM IST
जयपुर: प्रदेश में सुशासन और अपराधों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित 'राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र' का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि एक मामले को सुनकर केस-स्टडी के माध्यम से समाधान प्रक्रिया की गुणवत्ता की भी जांच की. निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायतों की प्रगति एवं निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को बेहतर एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें.
देश का सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण सिस्टम: निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने राजस्थान संपर्क पोर्टल की कार्यक्षमता पर संतोष जताते हुए इसे 'देश का सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण सिस्टम' बताया. वहीं पुलिस महानिदेशक ने सेंटर में शिकायतों की लाइव सुनवाई का अनुभव लिया. उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन केंद्र की विजिट यादगार अनुभव रहा. सार्वजनिक शिकायत निवारण सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में यह प्रणाली मील का पत्थर साबित हो रही है.
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लाइव सुनी शिकायत: निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने जयपुर ग्रामीण के फागी इलाके के एक मामले में परिवादी हेमराज बुनकर से बात की. इस मामले में परिवादी ने रेनवाल मांझी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज न करने की शिकायत हेल्पलाइन 181 पर दर्ज कराई गई थी. पुलिस महानिदेशक ने कहा कि जो शिकायत 181 हेल्पलाइन पर आ रही हैं, उन पर गंभीरता से ध्यान देकर तुरंत उसका समाधान होना चाहिए. संपर्क पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में पुलिस विभाग से संबंधित कुल 1,60,292 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 1,52,444 प्रकरणों का निस्तारण करने का दावा सरकार की ओर से किया गया है.