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मुख्य सचिव ने कुंभ मेले से पहले रिंग रोड निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश, भव्य कुंभ के आयोजन का दिया आश्वासन

धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित आगामी कुंभ 2027 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं.

Chief Secretary Anand Vardhan
कुंभ को लेकर चर्चा करते मुख्य सचिव आनंद बर्धन (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 3, 2026 at 2:45 PM IST

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हरिद्वार: मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कुंभ मेले के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. वहीं शाम को उन्होंने व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों और संतों के साथ मिलकर आगामी कुंभ मेले को किस तरह से बेहतर बनाया जाए इसको लेकर चर्चा की. मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने मेला कंट्रोल टावर में अधिकारियों के साथ बैठक कर कुंभ कार्यों की समीक्षा भी की. मुख्य सचिव ने कहा कि व्यापारियों तीर्थ पुरोहितों के साथ मिलकर दिव्य भव्य कुंभ बनाएंगे. तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि यह अर्ध कुंभ है और गंगा सभा ने अपने पंचांग में भी अर्धकुंभ के स्नान पर्वों की तारीख घोषित की है. तीर्थ पुरोहितों ने सरकार द्वारा अर्धकुंभ को कुंभ के रूप में मनाए जाने का भी स्वागत किया. व्यापारियों का कहना है कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर इस कुंभ में काम किया जाना चाहिए जिसका व्यापारी हमेशा स्वागत करते हैं.

2027 कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने गुरुवार को हरिद्वार में विभिन्न निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की. उन्होंने हरिद्वार बाईपास रिंग रोड परियोजना का निरीक्षण करते हुए एनएचएआई अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किया जाए. सप्ताहवार लक्ष्य तय कर तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कुंभ से पहले यह परियोजना हर हाल में पूरी होनी चाहिए. मुख्य सचिव ने दिल्ली राजमार्ग पर बन रहे फ्लाईओवर को भी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए जिलाधिकारी को इसकी दैनिक प्रगति की निगरानी करने को कहा.

उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.निरीक्षण के दौरान अपर गंगा नहर पर शहीद भगत सिंह घाट से सिंहद्वार तक बन रहे घाटों का जायजा लेते हुए उन्होंने आधुनिक सुविधाओं पर जोर दिया. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैम्प, चेंजिंग रूम और प्रसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही इस बार कुंभ में ग्रीन घाट विकसित करने पर विशेष फोकस रखते हुए घाटों को हरित पट्टियों, पौधों और फूलों से सजाने को कहा. इसके बाद उन्होंने ज्वालापुर, ईदगाह, पीएसी और शिवालिक नगर क्षेत्र में पथरी रौ नदी पर बन रहे 60 मीटर लंबे प्री स्ट्रेस्ड आरसीसी पुल का निरीक्षण किया और गुणवत्ता से समझौता न करने की हिदायत दी.

बहादराबाद-सिडकुल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य को कुंभ के यातायात प्रबंधन के लिए अहम बताते हुए इसे प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए. धनौरी-सिडकुल लिंक मार्ग पर 90 मीटर स्पान पुल के निर्माण की समीक्षा करते हुए उन्होंने वर्षा से पहले नदी तल के कार्य पूरे करने को कहा. बैरागी कैंप में 1500 किलोलीटर क्षमता के ओवरहेड टैंक का निरीक्षण करते हुए कुंभ के दौरान स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ मेला अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे.

ऐसे में यातायात, सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा. उन्होंने मेला नियंत्रण भवन स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर निगरानी व्यवस्था में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी जोर दिया.

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