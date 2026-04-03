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मुख्य सचिव ने कुंभ मेले से पहले रिंग रोड निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश, भव्य कुंभ के आयोजन का दिया आश्वासन

हरिद्वार: मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कुंभ मेले के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए. वहीं शाम को उन्होंने व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों और संतों के साथ मिलकर आगामी कुंभ मेले को किस तरह से बेहतर बनाया जाए इसको लेकर चर्चा की. मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने मेला कंट्रोल टावर में अधिकारियों के साथ बैठक कर कुंभ कार्यों की समीक्षा भी की. मुख्य सचिव ने कहा कि व्यापारियों तीर्थ पुरोहितों के साथ मिलकर दिव्य भव्य कुंभ बनाएंगे. तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि यह अर्ध कुंभ है और गंगा सभा ने अपने पंचांग में भी अर्धकुंभ के स्नान पर्वों की तारीख घोषित की है. तीर्थ पुरोहितों ने सरकार द्वारा अर्धकुंभ को कुंभ के रूप में मनाए जाने का भी स्वागत किया. व्यापारियों का कहना है कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर इस कुंभ में काम किया जाना चाहिए जिसका व्यापारी हमेशा स्वागत करते हैं.

2027 कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने गुरुवार को हरिद्वार में विभिन्न निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की. उन्होंने हरिद्वार बाईपास रिंग रोड परियोजना का निरीक्षण करते हुए एनएचएआई अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किया जाए. सप्ताहवार लक्ष्य तय कर तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कुंभ से पहले यह परियोजना हर हाल में पूरी होनी चाहिए. मुख्य सचिव ने दिल्ली राजमार्ग पर बन रहे फ्लाईओवर को भी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए जिलाधिकारी को इसकी दैनिक प्रगति की निगरानी करने को कहा.

उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.निरीक्षण के दौरान अपर गंगा नहर पर शहीद भगत सिंह घाट से सिंहद्वार तक बन रहे घाटों का जायजा लेते हुए उन्होंने आधुनिक सुविधाओं पर जोर दिया. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैम्प, चेंजिंग रूम और प्रसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही इस बार कुंभ में ग्रीन घाट विकसित करने पर विशेष फोकस रखते हुए घाटों को हरित पट्टियों, पौधों और फूलों से सजाने को कहा. इसके बाद उन्होंने ज्वालापुर, ईदगाह, पीएसी और शिवालिक नगर क्षेत्र में पथरी रौ नदी पर बन रहे 60 मीटर लंबे प्री स्ट्रेस्ड आरसीसी पुल का निरीक्षण किया और गुणवत्ता से समझौता न करने की हिदायत दी.