मुख्य सचिव ने किया भवाली-रातिघाट बाईपास निर्माण कार्यों का निरीक्षण, जल्द कैंचीधाम मार्ग पर जाम से मिलेगी निजात
जब तक स्थाई मोटर पुल का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक इसी सीजन में वैली ब्रिज स्थापित कर यातायात सुचारू कराने को कहा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 18, 2026 at 1:38 PM IST
नैनीताल: दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने जनपद नैनीताल के अंतर्गत कैंची धाम क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या के स्थायी समाधान हेतु नव निर्मित भवाली बाईपास, भवाली-रातिघाट बाईपास, श्री कैंचीधाम मंदिर में निर्माणाधीन विभिन्न कार्यों का जायजा लिया. इसके साथ ही उन्होंने नैनीताल मालरोड में सड़क भू धंसाव की रोकथाम हेतु कराए जा रहे सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया.
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने किया निरीक्षण: मुख्य सचिव ने अपने नैनीताल भ्रमण के दौरान नैनीताल जिले की प्रमुख परियोजना में शामिल कैंचीधाम बाईपास (सेनेटोरियम-रातीघाट) सड़क मार्ग का भी स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग में किए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कराए जा रहे कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली. मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि भवाली-रातिघाट बाईपास कार्य तेजी से करते हुए इस मार्ग में पर्यटन सीजन से पूर्व यातायात सुचारू किया जाये. जबतक स्थाई मोटर पुल का निर्माण नहीं हो जाता है, तबतक इसी सीजन में वैली ब्रिज स्थापित कर यातायात सुचारू कराया जाये.
जून से पहले निर्माण पूरा करने के निर्देश: मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों को तेजी से कराते हुए इस यात्रा सीजन जून माह से पूर्व सभी कार्य पूर्ण करते हुए बाईपास मार्ग को संचालित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्री कैंचीधाम मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है. इस हेतु यातायात सुविधा भी महत्वपूर्ण है, ताकि पहाड़ को जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिले तथा जाम से निजात मिले. उन्होंने कहा कि यहां आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं, आम नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना प्रशासन की प्राथमिकता और जिम्मेदारी है.
कैंचीधाम मार्ग पर जाम से मिलेगी निजात: मुख्य सचिव ने कहा कि बाबा नीम करोरी के दर्शन हेतु देश-विदेश से श्रद्धालु यहां वर्ष भर आते जाते हैं. आने वाले श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो. साथ ही ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए इस बाईपास का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से कैंचीधाम में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी. इस दौरान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता पीएस बृजवाल ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि-
भवाली सेनेटोरियम से रातीघाट तक 18.15 किलोमीटर बाईपास में से 8 किलोमीटर मार्ग का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है. जिसमें यातायात सुचारू है. इस कार्य हेतु 12 करोड़ रुपये विभाग को प्राप्त हुए थे. शेष भाग 10.15 किलोमीटर मार्ग में पहाड़ कटिंग कार्य हेतु शासन से 5 करोड़ 6 लाख रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है. पहाड़ कटिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है. उक्त मार्ग में वर्तमान में 9 करोड़ 81 लाख रुपये की धनराशि से कलमठ व सुरक्षा दीवारों का निर्माण एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य तेजी से किए जा रहे हैं.
-पीएस बृजवाल, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी-
पुल का भी निरीक्षण किया: मुख्य सचिव ने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से कैंचीधाम में लगने वाले जाम की स्थिति से भी निजात मिलेगी, साथ ही पहाड़ी जिलों को जाने वाले वाहनों हेतु यह वैकल्पिक मार्ग लाभप्रद होगा. इस दौरान मुख्य सचिव ने 10 करोड़ रुपये की धनराशि से नव निर्मित सेनेटोरियम से भवाली अल्मोड़ा मार्ग तक भवाली बाइपास सड़क निर्माण कार्य व इसी मार्ग में शिप्रा नदी पर नव निर्मित 30 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का भी निरीक्षण किया.
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