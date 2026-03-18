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मुख्य सचिव ने किया भवाली-रातिघाट बाईपास निर्माण कार्यों का निरीक्षण, जल्द कैंचीधाम मार्ग पर जाम से मिलेगी निजात

नैनीताल: दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने जनपद नैनीताल के अंतर्गत कैंची धाम क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या के स्थायी समाधान हेतु नव निर्मित भवाली बाईपास, भवाली-रातिघाट बाईपास, श्री कैंचीधाम मंदिर में निर्माणाधीन विभिन्न कार्यों का जायजा लिया. इसके साथ ही उन्होंने नैनीताल मालरोड में सड़क भू धंसाव की रोकथाम हेतु कराए जा रहे सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया.

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने किया निरीक्षण: मुख्य सचिव ने अपने नैनीताल भ्रमण के दौरान नैनीताल जिले की प्रमुख परियोजना में शामिल कैंचीधाम बाईपास (सेनेटोरियम-रातीघाट) सड़क मार्ग का भी स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग में किए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कराए जा रहे कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली. मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि भवाली-रातिघाट बाईपास कार्य तेजी से करते हुए इस मार्ग में पर्यटन सीजन से पूर्व यातायात सुचारू किया जाये. जबतक स्थाई मोटर पुल का निर्माण नहीं हो जाता है, तबतक इसी सीजन में वैली ब्रिज स्थापित कर यातायात सुचारू कराया जाये.

जून से पहले निर्माण पूरा करने के निर्देश: मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों को तेजी से कराते हुए इस यात्रा सीजन जून माह से पूर्व सभी कार्य पूर्ण करते हुए बाईपास मार्ग को संचालित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्री कैंचीधाम मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है. इस हेतु यातायात सुविधा भी महत्वपूर्ण है, ताकि पहाड़ को जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिले तथा जाम से निजात मिले. उन्होंने कहा कि यहां आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं, आम नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना प्रशासन की प्राथमिकता और जिम्मेदारी है.