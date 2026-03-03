ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, युवाओं को बना रहा आत्मनिर्भर, दूसरों को दे रहा रोजगार

आगरा: यूपी में मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान, युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रहा है. ये योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही दूसरों को रोजगार भी दे रहा हैं. पिछले दिनों आगरा जिले में 2950 नए उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया था.

इस संबंध में आगरा निवासी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान से प्रदेश के युवाओं को लगातार रोजगार मिल रहा है. युवा आत्मनिर्भर बनने के साथ ही रोजगार मांगने के बजाए, रोजगार देने वाले बन रहे हैं. जिले में अब तक 7000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने योजना में आवेदन किया है. जिसमें से 2560 युवाओं के आवेदन स्वीकृत हुए हैं और 2500 लाभार्थियों के बीच ऋण का वितरण किया जा चुका है.

सीएम युवा योजना के तहत प्रदेश के 21 से 40 वर्ष के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण की दी जा रही है. इसके साथ ही सरकार की ओर से 10% अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जा रहा है. जिससे युवा बिना आर्थिक बोझ के अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं.

इस पहल ने युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है. स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं. युवा धड़ल्ले से ब्यूटी पार्लर, धूपबत्ती निर्माण, रेस्टोरेंट और कैटरिंग जैसी सेवाएं शुरू कर रहे हैं. युवा ना केवल अपने लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं. बल्कि, दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं.