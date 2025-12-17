ETV Bharat / state

भारत-नेपाल के बीच बना नया ओवरब्रिज, यातायात होगा सुगम, CM योगी करेंगे उद्घाटन

137.83 करोड़ की लागत से बना है ओवरब्रिज, धर्मशाला-गोरखनाथ मंदिर मार्ग से होते हुए सोनौली नेपाल मार्ग तक के राहगीरों की सुगम होगी यात्रा

गोरखनाथ ओवरब्रिज. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 10:55 PM IST

गोरखपुर: गोरखपुर में यातायात सुगमता के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है. नाथपंथ के विश्व विख्यात गोरखनाथ मंदिर और सोनौली मार्ग होते हुए नेपाल तक की कनेक्टिविटी वाले धर्मशाला-गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर नए गोरखनाथ ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा गया है. ओवरब्रिज का लोकार्पण मुख्यमंत्री शुक्रवार (19 दिसंबर) को करेंगे. लखनऊ-गोरखपुर रेलमार्ग के डोमिनगढ़ और गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के मध्य, क्रॉसिंग संख्या 162ए पर एक ओवरब्रिज पहले से है. इस पर ट्रैफिक लोड बढ़ने के कारण सीएम योगी के निर्देश पर मौजूद ओवरब्रिज के समानांतर एक और ओवरब्रिज बनवाया गया है. इसके निर्माण पर 137.83 करोड़ रुपये की लागत आई है.

कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार के अनुसार दो लेन के नए ओवरब्रिज की कुल लंबाई 600.653 मीटर और चौड़ाई 7.50 मीटर है. इसमें रेलवे भाग की लंबाई 76 मीटर है. गोरखनाथ मंदिर मार्ग शहर के व्यस्ततम मार्गों में से एक है. नए ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू होते ही गोरखनाथ की तरफ आने वाले वाहनों को पुराने ओवरब्रिज पर नहीं जाना होगा. आने-जाने के लिए अलग-अलग ओवरब्रिज होने से जाम भी नहीं लगेगा.


गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर दो ओवरब्रिज हो जाने से शहर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आने-जाने वालों, सोनौली रोड आने-जाने वाले लोगों की यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी. इसके अलावा मकर संक्रांति से शुरू होकर एक माह तक लगने वाले गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भी आवागमन की बड़ी सहूलियत मिल जाएगी. नया गोरखनाथ ओवरब्रिज शहर में पहले से मौजूद ओवरब्रिज से विशेष है। इसके दोनों किनारों पर व्यू कटर भी लगाया गया है. इससे ओवरब्रिज के समीप के घरों की निजता बनी रहेगी और उन्हें वाहनों की आवाज भी कमतर सुनाई देगी.

संपादक की पसंद

