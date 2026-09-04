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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा दौरे पर सीएम योगी, कई विभागों की समीक्षा कर ली सेल्फी

श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा दुल्हन की तरह सजी हुई है. शहर के चौराहे पर विशेष सजावट है. सीएम योगी दो दिवसीय दौरे पर हैं.

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मथुरा में जन्माष्टमी की धूम के बीच सीएम योगी दौरे पर. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 10:00 AM IST

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Updated : September 4, 2026 at 10:51 AM IST

5 Min Read
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मथुरा: नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव 5253 वां जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस बीच सीएम योगी अपने दो दिवसीय दौरे पर मथुरा में हैं. इस दौरान उन्होंने मंत्रियों के साथ सेल्फी ली है.

भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा दुल्हन की तरह सजी हुई है. शहर के चौराहे पर विशेष सजावट की गई तो दीवारों पर वॉल पेंटिंग बनाई गई है. दूरदराज़ से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दो दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं.

जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा दुल्हन की तरह सजी हुई है. (ईटीवी भारत)

जगमगा रहा है पूरा कृष्ण का नगर : भगवान श्री कृष्ण की नगरी मैं अपने नटखट कन्हैया का जन्म उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. श्रद्धालु से लेकर बृजवासी भी जन्म उत्सव की खुशियों में जश्न मना रहे हैं. दूरदराज़ से आ रहे श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साक्षी बना रहे हैं.

मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद पर्यटन विभाग और मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा चौराहा को विशेष रूप से सजाया गया है. और दीवारों पर वॉल पेंटिंग में की गई है. राधा कृष्ण का मंचन लीलाएं और कलाकार अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं.

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श्रीकृष्ण का प्रकटोत्सव जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा. (ईटीवी भारत)

शहर के तीन दर्जन से अधिक चौराहे सजे: जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर मथुरा मैं चौराहे पर विशेष सजावट की गई है. रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है पूरा परिसर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर पर सर में भी देर रात को पूरा मंदिर प्रांगण एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है.

शहर के भूतेश्वर चौराहा मसानी चौराहा, बीएसए रोड, होली गेट, डींग गेट, स्टेट बैंक चौराहे, टैंक चौराहे, कृष्णापुरी चौराहे सहित कई चौराहों पर विशेष रूप से सजावट की गई है. अनेक स्थानों पर कलाकारों के लिए मंच तैयार किए गए हैं. जहां कलाकार राधा कृष्ण की लीलाएं नाटक का मंचन करेंगे.

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श्रीकृष्ण प्रकटोत्सव जन्माष्टमी. (ईटीवी भारत)

500 ड्रोन कैमरे से कृष्ण की लीला आसमान में: प्रयागराज कुंभ और उज्जैन कुंभ की तर्ज पर मथुरा में पहली बार जन्माष्टमी महोत्सव पर तीर्थ विकास परिषद द्वारा आसमान में एक साथ 500 ड्रोन कैमरे उड़े जाएंगे, जिससे आसमान में भी राधा कृष्ण की लीला और दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे.

के आर डिग्री कॉलेज के मैदान में ड्रोन कैमरा उड़ने का रिहर्सल कर लिया गया है. आज 4 सितंबर की रात 9 बजे 15 मिनट का शो आसमान में किया जाएगा.

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी. (ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री ने मोबाइल से ली सेल्फी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर जन्माष्टमी मनाने के लिए गुरुवार को मथुरा पहुंचे साधु-संतों के साथ मुलाकात और सम्मान जन्माष्टमी की शुभकामना दी गई.

देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन में उत्तर प्रदेश बज तीर्थंकर परिषद के द्वारा लगाए गए स्तंभ का निरीक्षण करने के लिए पानी गांव पहुंचे. स्तंभ के पास एक सेल्फी अपने मंत्रियों के साथ और अपना एक फोटो भी शूट कराया.

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मथुरा में सीएम योगी. (ईटीवी भारत)

कान्हा भक्ति स्तंभ मार्ग' का लोकार्पण: राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत 23.96 करोड़ से टीएफसी से पानीगांव तिराहे तक हुआ निर्माण कार्य हुआ. अयोध्या के सूर्य स्तंभों की तर्ज पर 84 भव्य नक्काशीदार 'कान्हा भक्ति स्तंभों' से मार्ग सजाया गया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में नवनिर्मित और भव्य 'कान्हा भक्ति स्तंभ मार्ग' का गुरुवार को लोकार्पण किया.

राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत 23.96 करोड़ रुपये की लागत से यह महत्वाकांक्षी परियोजना पर्यटक सुविधा केंद्र से लेकर पानीगांव तिराहा तक विकसित की गई है. लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित मार्ग का निरीक्षण किया.

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सीएम योगी अवलोकन करते हुए. (ईटीवी भारत)

उन्होंने इस मार्ग पर गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण और अधिकारियों के साथ सेल्फी भी ली. मुख्यमंत्री ने नगर निगम मथुरा-वृंदावन के सुंदरीकरण और इस निर्माण कार्य की सराहना की.

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मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत)

84 'कान्हा भक्ति स्तंभों' की नक्काशी का किया अवलोकन: मुख्यमंत्री ने अयोध्या में धर्म पथ और राम पथ पर बने सूर्य स्तंभों की तर्ज पर यहां स्थापित किए गए 84 'कान्हा भक्ति स्तंभ' का अवलोकन किया.

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मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति, लीलाओं और ब्रज की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती इन स्तंभों की बारीक नक्काशी और मनमोहक कलाकृतियों को भी देखा.

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मथुरा में समीक्षा बैठक करते योगी आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि इन स्तंभों से वृंदावन में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को अलौकिक और दिव्य अनुभूति मिलेगी, जो ब्रज की आध्यात्मिक गरिमा को और अधिक बढ़ाएगी.

तीर्थ विकास परिषद की नवी बैठक समीक्षा बैठक ली सीएम ने: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनपद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी अधिकारी और मंत्री के साथ की.

Last Updated : September 4, 2026 at 10:51 AM IST

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