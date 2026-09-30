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मुख्यमंत्री का जनता दर्शन: फरियादी से बोले मुख्यमंत्री घबराओ मत, होगी कार्रवाई

फरियादियों से मुलाकात कर सीएम योगी ने उनकी समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिया. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: गोरखनाथ मंदिर में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरदराज़ से आए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिया. साथ ही कहा कि घबराइए मत, कार्रवाई होगी.

मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर में होते हैं, तो जनता दर्शन में शामिल होते हैं और फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश देते हैं. यही वजह है कि मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना पर ही सैकड़ों लोग अपनी समस्या को लेकर गोरखनाथ मंदिर पहुंच आते हैं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो. फरियादियों से मुलाकात कर सीएम योगी ने उनकी समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिया. (ईटीवी भारत) गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं. सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएगी.