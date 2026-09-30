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मुख्यमंत्री का जनता दर्शन: फरियादी से बोले मुख्यमंत्री घबराओ मत, होगी कार्रवाई

फरियादियों से मुलाकात कर सीएम योगी ने उनकी समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिया. साथ ही कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं.

CHIEF MINISTER YOGI
फरियादियों से मुलाकात कर सीएम योगी ने उनकी समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिया. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 11:22 AM IST

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गोरखपुर: गोरखनाथ मंदिर में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरदराज़ से आए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिया. साथ ही कहा कि घबराइए मत, कार्रवाई होगी.

मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर में होते हैं, तो जनता दर्शन में शामिल होते हैं और फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश देते हैं. यही वजह है कि मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना पर ही सैकड़ों लोग अपनी समस्या को लेकर गोरखनाथ मंदिर पहुंच आते हैं.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो.

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फरियादियों से मुलाकात कर सीएम योगी ने उनकी समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिया. (ईटीवी भारत)

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं. सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएगी.

मुख्यमंत्री ने राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए.

बुधवार को भी जनता दर्शन में कुछ लोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे. इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए. इस्टीमेट मिलते ही सरकार विवेकाधीन कोष से धन उपलब्ध कराएगी.

गुरुजन की पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने की गौसेवा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में मौजूद होते हैं तो प्रातःकाल गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की समाधि स्थल पर जाकर शीश झुकाना, आशीर्वाद लेना उनकी दिनचर्या में शामिल होता है. पर, इस बुधवार उनके लिए गुरु की विशेष पूजा का अवसर था.

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फरियादियों से मुलाकात कर सीएम योगी ने उनकी समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिया. (ईटीवी भारत)

बुधवार (आश्विन कृष्ण चतुर्थी) को ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी विशेष पूजा अर्चना की.

मंदिर प्रवास के दौरान पारंपरिक दिनचर्या के अनुसार मुख्यमंत्री गोसेवा करने गोशाला में भी पहुंचे. यहां उन्होंने गायों और गोवंश को स्नेहिल भाव से गुड़ खिलाया. गोशाला में मुख्यमंत्री के साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से आए संतजन भी उपस्थित रहे.

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