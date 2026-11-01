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गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम; फरियादियों को दिया न्याय का भरोसा

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सुबह गोरखपुर प्रवास के दौरान जनता दर्शन में मुलाकात की. गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान एक महिला ने मस्तिष्क आघात से पीड़ित पति के ऑपरेशन में मदद का अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री ने महिला से उसके पति के अब तक हुए उपचार की जानकारी ली और पूरे सहयोग का भरोसा देते हुए कहा- ‘घबराइए मत, आपके पति के उपचार में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे. इसके लिए विवेकाधीन कोष से भी आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी.