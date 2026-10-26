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नर सेवा-नारायण सेवा के भाव से जनसेवा कर रही सरकार, जनता दर्शन के दौरान सीएम का बड़ा बयान

लखनऊ में जनता दर्शन का आयोजन ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार नर सेवा-नारायण सेवा के भाव से जनसेवा कर रही है. ऐसे में अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए जनता के जीवन में खुशहाली लाने के सरकार के संकल्प को पूरा करें. सीएम योगी ने ये बातें सोमवार सुबह जनता दर्शन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आये लोगों की समस्याएं सुनने के बाद कही. इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए.

सरकार हर पीड़ित के साथ

जनता दर्शन आये हुए लोगों से एक एक कर सीएम योगी ने उनकी समस्याएं सुनी. इस दौरान मिले शिकायती पत्रों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान व निस्तारण के निर्देश दिए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने आये हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए संकल्पित है. सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं (Photo Credit; ETV Bharat)