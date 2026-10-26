नर सेवा-नारायण सेवा के भाव से जनसेवा कर रही सरकार, जनता दर्शन के दौरान सीएम का बड़ा बयान
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कमजोर लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले किसी भी सूरत में न बख्शे जाएं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 1:27 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार नर सेवा-नारायण सेवा के भाव से जनसेवा कर रही है. ऐसे में अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए जनता के जीवन में खुशहाली लाने के सरकार के संकल्प को पूरा करें. सीएम योगी ने ये बातें सोमवार सुबह जनता दर्शन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आये लोगों की समस्याएं सुनने के बाद कही. इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए.
सरकार हर पीड़ित के साथ
जनता दर्शन आये हुए लोगों से एक एक कर सीएम योगी ने उनकी समस्याएं सुनी. इस दौरान मिले शिकायती पत्रों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान व निस्तारण के निर्देश दिए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने आये हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए संकल्पित है.
अतिक्रमणकारियों को किसी सूरत में न बख्शें
वहीं जनता दर्शन में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कमजोर लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले किसी भी सूरत में न बख्शे जाएं. उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए. यदि जमीन जायदाद से जुड़ा विवाद पारिवारिक हो तो संबंधित पक्षों को बैठाकर आपसी संवाद से निस्तारण कराने का प्रयत्न करें. राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री ने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए. संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए हर पीड़ित की मदद की जाए.
सीएम के बच्चे को किया दुलार
जनता दर्शन के दौरान माहौल उस वक्त खुशनुमा हो गया जब मां के साथ आए एक बच्चे को मुख्यमंत्री ने दुलार किया, इस पर मासूम मुस्कुराने लगा. मुख्यमंत्री ने उसे चॉकलेट दी तो खिलखिलाकर उसने तुरंत चॉकलेट ले ली. इस दौरान मुख्यमंत्री व बच्चे के बीच बातचीत सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कराने लगे.
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