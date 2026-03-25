बहराइच में 136 परिवारों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री योगी ने बांटे भूमि पट्टे के प्रमाण-पत्र
नागरिकों के पुनर्वास के कार्यक्रम में प्रभावित परिवारों को डिजिटल माध्यम से भेजे गए 1 करोड़ 63 लाख 20 हजार रुपए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 1:48 PM IST
बहराइच: मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने बहराइच में 136 परिवारों को आवास, शौचालय और भूमि के पट्टों का वितरण किया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. मुख्यमंत्री ने मिहींपुरवा के सेमरहना ग्राम में लोगों को संबोधित किया.
इस दौरान उन्होंने कहा कि महर्षि बालार्क की पावन साधनास्थली, महराज सुहेलदेव के शौर्य, पराक्रम की धरा है. आज से 1 हजार वर्ष पहले जिस धरती पर महराज सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के तेज से विधर्मियों और विदेशी आक्रांताओं को नेस्तनाबूद कर भारत की सनातन ध्वज पताका को जीवंत बनाये रखने के लिए अप्रतिम शौर्य और तेज का परिचय दिया था. आज हजार वर्ष बाद भी उनका शौर्य पराक्रम हम सबको प्रेरणा दे रहा है.
जनपद बहराइच में 118 हितग्राहियों को ₹21.55 करोड़ से अधिक के अंतरण एवं 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों के वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/wjUFV9DVo3— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 25, 2026
उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पिछली सरकारों ने भुला दिया था, पिछली सरकारों की संवेदना जिनके लिए कभी नही जगी, उन 500 परिवारों को एक नए जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए ये मंच और मैं स्वयं इस मिहींपुरवा मे उपस्थित होकर उनके पुनर्वास करने के लिए आये हैं. उनका हृदय से अभिनन्दन है. आज का यह कार्य डबल इंजन के सेवा और संवेदना के नए सेतु का प्रमाण है.
सीएम ने कहाकि हमारे लिए सेवा संवेदना जाति, पंथ, सम्प्रदाय से मुक्त होकर 25 करोड़ लोगों के लिए एक साथ सामूहिक रूप से दिखती है. आज यहां पर इस भरथापुर के नागरिकों के पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आज मुझे अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है.
उन्होंने कहा कि "यहां के लोग जंगल के बीच मे एक ओर बाघ हाथी तेंदुए का खतरा, नदी की ओर से मगरमच्छ का खतरा, जंगल के बीच से अजगर और विषैले सांपों का खतरा, ऐसी स्थिति में इसके बीच ये 500 लोग रह रहे थे. आज हमने उन 500 लोगों को जंगल से निकाल कर इन्हें पुनर्वासित किया है, इसके लिए यह कार्यक्रम हो रहा है. वसंत नवरात्र में हम जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं, जब माताएं मंच पर आकर के अपने राहत सामग्री के चेक ले रही थीं तो, वास्तव में लग रहा था यह होती है जनता की सरकार. मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने जाति-जाति के बीच में बांट करके सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न किया है, इन 500 परिवारों में, दलित भी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं. इन 500 परिवारों में, यादव भी है, मौर्य, कुशवाहा भी हैं, थारू जनजाति के लोग भी हैं, दलित भी हैं, लेकिन हमने उसको जाति के आधार पर जातीय चश्मे से नहीं देखा है, हमारे लिए परिवार का हिस्सा है और उसको यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह सुरक्षित रह सके. उसके परिवार को अधिकार मिलना चाहिए, वह भी अपने उज्ज्वल भविष्य के सपनों को बुन सके और उज्ज्वल भविष्य के उन सपनों के माध्यम से विकास की उस उड़ान का हिस्सा बन सके."
इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि "जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, जब ये सत्ता में आते हैं, तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है, सुविधा मिलनी चाहिए, सिर्फ इनके परिवार को. तब उन्हें भरथापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे, तब उन लोगों को यहाँ की पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे, जो मुन्नालाल मौर्य यहाँ मंच से कह रहे थे, जो लोग PDA की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये मुन्नालाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहाँ का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहाँ के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था. क्या इनका सड़क पर अधिकार नहीं होना चाहिए था? क्या इनके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं था? उन्होंने कहा कि सेमरहना ग्राम में बनने वाली घरों को कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और इस कॉलोनी का नाम भरतपुर रखा जाए. उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रि तक काम पूरा हो जाए, जिससे सभी परिवार नवरात्र में गृह प्रवेश कर सके. पैसे की कोई चिंता नहीं है. जितना भी चाहिए राज्य व केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा. इस कॉलोनी में सभी सुविधाएं होंगी. पास में स्कूल राशन व अन्य संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे"