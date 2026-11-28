परिसीमन विधयेक के समर्थन में आगे आए सीएम योगी, सांसदों से की अपील
उत्तर प्रदेश के सभी 80 सांसदों से सीएम योगी ने लोकसभा में परिसीमन विधयेक का समर्थन करने की अपील की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:06 PM IST
बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परिसीमन विधयेक पास होने का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 80 सांसदों से लोकसभा में परिसीमन विधयेक का समर्थन करने की अपील की है.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समृद्धि करने का बेहतरीन अवसर है. इसका लाभ लेकर पूरे देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का सुनहरे अवसर का हमें अपना समर्थन करना चाहिए ताकि महिला आरक्षण को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सके.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे थे. दौरे के दूसरे दिन शनिवार को देवीपाटन मंदिर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने परिसीमन विधयेक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि 2029 तक महिला आरक्षण लागू होने का रास्ता साफ होगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पारित होने पर मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को हृदय से धन्यवाद देता हूं. हम वास्तव में आभारी हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, संसद द्वारा ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) पहले ही पारित किया जा चुका है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक को 2029 तक लागू करने का रास्ता साफ करने से अब यह सुनिश्चित हो गया है कि संसद और विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50% की वृद्धि होने से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने में मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों द्वारा जो आशंका व्यक्त की जा रही थी. इस परिसीमन बिल की विशेषता यह है कि 2011 की जनगणना के आधार पर जिन राज्यों में जितने सीटें थी, यथावत बनी रहेगी और उसमें वृद्धि होकर लोकसभा एवं विधानसभा की 50% सीटें बढ़ जाएंगे.
उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो बिना किसी सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितियों को बदले बगैर भारत की आधी आबादी को देश की संसद और विधानसभा में कम से कम 33% प्रतिशत का अवसर मिलेगा जो स्वागत योग्य है.
उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा के सांसदों से अपील करते हुए कहा कि वह इस बिल का समर्थन करें और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने में अपना योगदान दें.
इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन, पूजन-अर्चन किया. उन्होंने मां की आरती उतारी और सुखी, स्वस्थ व समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना की.
योगी आदित्यनाथ ने गोशाला में गुड़-हरा चारा खिलाकर गोमाता की सेवा की. मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया.
इस दौरान मुख्यमंत्री को देखकर बच्चे उनके पास पहुंचे, जिस पर उन्होंने बच्चों से स्नेहपूर्वक बातचीत की और चॉकलेट भी दी.
उन्होंने देवीपाटन मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और रात्रि विश्राम किया. शनिवार सुबह दर्शन-पूजन के बाद मंदिर में आए श्रद्धालुओं का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा व स्वच्छता की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री गोशाला में भी गए, जहां उन्होंने गुड़-हरा चारा खिलाकर गोमाता की सेवा की. मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों एवं संतों आदि से मुलाकात भी की.