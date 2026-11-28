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परिसीमन विधयेक के समर्थन में आगे आए सीएम योगी, सांसदों से की अपील

परिसीमन विधयेक के समर्थन में आगे आए सीएम योगी, सांसदों से की अपील. ( ईटीवी भारत )

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परिसीमन विधयेक पास होने का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 80 सांसदों से लोकसभा में परिसीमन विधयेक का समर्थन करने की अपील की है.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समृद्धि करने का बेहतरीन अवसर है. इसका लाभ लेकर पूरे देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का सुनहरे अवसर का हमें अपना समर्थन करना चाहिए ताकि महिला आरक्षण को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सके.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे थे. दौरे के दूसरे दिन शनिवार को देवीपाटन मंदिर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने परिसीमन विधयेक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि 2029 तक महिला आरक्षण लागू होने का रास्ता साफ होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) पारित होने पर मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को हृदय से धन्यवाद देता हूं. हम वास्तव में आभारी हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, संसद द्वारा ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) पहले ही पारित किया जा चुका है. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक को 2029 तक लागू करने का रास्ता साफ करने से अब यह सुनिश्चित हो गया है कि संसद और विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50% की वृद्धि होने से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों द्वारा जो आशंका व्यक्त की जा रही थी. इस परिसीमन बिल की विशेषता यह है कि 2011 की जनगणना के आधार पर जिन राज्यों में जितने सीटें थी, यथावत बनी रहेगी और उसमें वृद्धि होकर लोकसभा एवं विधानसभा की 50% सीटें बढ़ जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो बिना किसी सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितियों को बदले बगैर भारत की आधी आबादी को देश की संसद और विधानसभा में कम से कम 33% प्रतिशत का अवसर मिलेगा जो स्वागत योग्य है.