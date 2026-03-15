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नारी-शक्ति के महापर्व नवरात्र पर CM योगी ने लिखी प्रदेशवासियों को पाती

नवरात्र पर मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश वासियों को पाती लिखी. आदिशक्ति की आराधना के पावन पर्व पर सभी के जीवन में नवसंचार भरा.

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योगी ने उत्तर प्रदेश वासियों को पाती लिखी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 10:27 AM IST

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने नवरात्रि शुरू होने से पहले प्रदेशवासियों को पाती लिखी है. उन्होंने नवरात्र की शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं.

उन्होंने लिखा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ होने वाला आदिशक्ति की आराधना का पावन पर्व नवरात्र हम सभी के जीवन में भक्ति, शक्ति व नवचेतना का संचार करे. इसी मंगलकामना के साथ आप सभी को सनातन नव संवत्सर (विक्रम संवत 2083) की हृदय से शुभकामनाएं.

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सीएम योगी ने नवरात्र पर लिखी प्रदेशवासियों को पाती. (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाती में लिखा कि पिछले एक साल में हम सभी ने उत्तर प्रदेश को निरंतर संवरते देखा है. संकल्प से सिद्धि की गौरवमयी यात्रा में प्रदेश के हर वर्ग ने योगदान दिया. वर्ष 2017 से पूर्व के कालखंड के तम से उबर कर उपद्रव से उत्सव प्रदेश के नवनिर्माण में नारी शक्ति का योगदान अतुलनीय है.

चैत्र नवरात्र उपासना का पर्व मात्र नहीं, बल्कि नारी-शक्ति के वंदन का महापर्व है. वहीं समाज व प्रदेश सशक्त बनता है, जहां बेटियां समर्थ होती हैं. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे नारी शक्ति से संवाद का सौभाग्य मिला.

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सीएम योगी ने नवरात्र की शुभकामनाएं दीं. (ETV Bharat)

चंदौली की सोनी कुमारी की कहानी प्रेरणादायी है, जो फूलों की खेती के माध्यम से आत्मनिर्भर बनीं, साथ ही उनके समूह की कई महिलाएं आज धनार्जन कर रही हैं.

प्रदेश सरकार ने राज्य और केंद्र की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि नारी शक्ति का मान रहे, बेटियों को उनके सपनों का आसमान मिले और मातृशक्ति को सम्मान मिले.

'मिशन शक्ति' अभियान, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना और प्रदेश के लगभग 20 हजार स्टार्ट-अप्स में से आधे का नेतृत्व नारी-शक्ति द्वारा किया जाना, ये सभी सकारात्मक परिवर्तन के सशक्त उदाहरण हैं.

विकसित प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह स्वर्णिम यात्रा निरंतर गतिशील रहे, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक प्रदेशवासी हर क्षेत्र में बेटियों को भी आगे बढ़ने के लिए बेटों के समान अवसर प्रदान करने का संकल्प लें.

बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के नाम पाती लिखी थी. उत्तर प्रदेश के विकास के योगदान में महिलाओं ने जो इबारत लिखी उसकी खूब प्रशंसा की थी.

महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में भी अवगत कराया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं को सम्मानित भी किया था और बड़ी घोषणाएं भी की थीं.

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