ETV Bharat / state

बहराइच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ; नाव हादसे में लापता लोगों के परिजनों से करेंगे मुलाकात, हेलीकाॅप्टर से लिया जायजा

आठ लोग लापता, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व एसएसबी समेत कई स्पेशल टीमों को बुलाया गया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo credit: CM Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 3:47 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बहराइच पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर नदी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया. थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नाव हादसे में लापता हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे. अभी तक कुल आठ लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व एसएसबी समेत कई स्पेशल टीमों को बुलाया गया है.

मुख्यमंत्री ने हेलीकाॅप्टर से लिया जायजा (Video credit: ETV Bharat)

बता दें कि बीती 29 अक्टूबर को सुजौली थाना क्षेत्र के भरथापुर ग्राम में कतर्निया के जंगलों के बीच बहने वाली कौड़ियाला नदी में पेड़ से टकराकर नाव पलट गई थी. नाव में करीब 22 लोग सवार थे. 13 लोगों को निकाल लिया गया था, लेकिन नौ लोग लापता हो गये थे. देर रात रामदेई (60) का शव नदी से बरामद हुआ था. आज पांच दिन बीतने के बाद भी आठ लोग अभी लापता हैं. जिनकी तलाश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व एसएसबी समेत कई स्पेशल टीमें कर रही हैं.

रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब दो बजे बहराइच पहुंचे और हवाई सर्वेक्षण कर नदी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया. इसके बाद सीएम योगी मिहींपुरवा में लापता हुए आठ लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे. दो दिन पूर्व कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही ने भी इलाके का निरीक्षण किया था और मृतक महिला के परिवार को चार लाख का चेक सौंपा था.

प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री कारागार सुरेश राही शुक्रवार को भरथापुर गांव पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने भरथापुर ग्राम पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की थी. उन्होंने लापता आठ लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने की भी बात कही थी. उन्होंने कहा कि जब तक शवों को ढूंढ नहीं लिया जाता तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें : बहराइच में नाव हादसा पीड़ितों से मिले कारागार राज्यमंत्री; बोले- जब तक शव मिल नहीं जाते, चलेगा रेस्क्यू

Last Updated : November 2, 2025 at 4:51 PM IST

TAGGED:

CM YOGI ADITYANATH IN BAHRAICH
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
BOAT CAPSIZED KAUDIYAALA RIVER
BOAT ACCIDENT VICTIMS IN BAHRAICH
BAHRAICH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.