बहराइच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ; नाव हादसे में लापता लोगों के परिजनों से करेंगे मुलाकात, हेलीकाॅप्टर से लिया जायजा
आठ लोग लापता, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व एसएसबी समेत कई स्पेशल टीमों को बुलाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 3:47 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 4:51 PM IST
बहराइच : सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बहराइच पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर नदी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया. थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नाव हादसे में लापता हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे. अभी तक कुल आठ लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व एसएसबी समेत कई स्पेशल टीमों को बुलाया गया है.
बता दें कि बीती 29 अक्टूबर को सुजौली थाना क्षेत्र के भरथापुर ग्राम में कतर्निया के जंगलों के बीच बहने वाली कौड़ियाला नदी में पेड़ से टकराकर नाव पलट गई थी. नाव में करीब 22 लोग सवार थे. 13 लोगों को निकाल लिया गया था, लेकिन नौ लोग लापता हो गये थे. देर रात रामदेई (60) का शव नदी से बरामद हुआ था. आज पांच दिन बीतने के बाद भी आठ लोग अभी लापता हैं. जिनकी तलाश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व एसएसबी समेत कई स्पेशल टीमें कर रही हैं.
जनपद बहराइच में विगत दिनों हुई हृदय विदारक नाव दुर्घटना में प्रभावित लोगों के परिजनों से आज भेंट कर उनके दुःख में सहभागी बनूंगा। साथ ही, क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी करूंगा।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 2, 2025
25 करोड़ प्रदेश वासियों की सेवा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।@UPGovt प्रत्येक पीड़ित परिवार…
रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब दो बजे बहराइच पहुंचे और हवाई सर्वेक्षण कर नदी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया. इसके बाद सीएम योगी मिहींपुरवा में लापता हुए आठ लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे. दो दिन पूर्व कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही ने भी इलाके का निरीक्षण किया था और मृतक महिला के परिवार को चार लाख का चेक सौंपा था.
प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री कारागार सुरेश राही शुक्रवार को भरथापुर गांव पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने भरथापुर ग्राम पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की थी. उन्होंने लापता आठ लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने की भी बात कही थी. उन्होंने कहा कि जब तक शवों को ढूंढ नहीं लिया जाता तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा.
