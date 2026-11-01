गोरखपुर में 7 साल में 15वें ब्रिज का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 59.44 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित भोपा बाजार रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:07 AM IST
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में विकास और आधुनिक कनेक्टिविटी की रफ्तार नित नई ऊंचाइयों की तरफ जा रही है. इसकी मिसाल है बीते करीब सात सालो में जिले के बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय स्वरूप देने की कड़ी में आज एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 59.44 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित भोपा बाजार रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित करेंगे. यह सेतु चौरी चौरा के विकास की नई इबारत लिखेगा यह बीते सात वर्षों में गोरखपुर को मिलने वाला 15वां सेतु (ओवरब्रिज/फ्लाईओवर) होगा.
गोरखपुर को जाम-मुक्त और तेज गति वाला शहर बनाने के लिए योगी सरकार ने सड़क और सेतु निर्माण पर विशेष फोकस किया है. भोपा बाजार रेल ओवरब्रिज से पहले जिले में कुल 14 ओवरब्रिज और फ्लाईओवर का निर्माण पूरा कर उन्हें जनता को समर्पित किया जा चुका है. इन 14 पुलों के बनाने में 1215.39 करोड़ रुपये की लागत आई थी.
अब 59.44 करोड़ रुपये के भोपा बाजार ओवरब्रिज के लोकार्पण के साथ ही गोरखपुर में सात वर्षों के भीतर सेतु नेटवर्क के विकास पर कुल व्यय 1274.83 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
शहर के प्रमुख चौराहों, रेलवे क्रॉसिंगों और प्रमुख मार्गों पर बने इन फ्लाईओवर्स ने न केवल शहर के भीतर की दूरी घटाई है, बल्कि जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों और पड़ोसी जनपदों से कनेक्टिविटी को भी बेहद सहज बना दिया है.
भोपा बाजार रेल समपार फाटक पर ओवरब्रिज के निर्माण से क्षेत्रवासियों और दैनिक यात्रियों को वर्षों पुरानी जाम की गंभीर समस्या से निजात मिल जाएगी.
रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के चलते लगने वाली लंबी कतारों और अपनी गंभीर मरीज को लेकर एंबुलेंस में फंसे तीमारदार के लिए यह पुल वरदान साबित होगा. इस सेतु के बन जाने से समय की बर्बादी पर अब पूर्ण विराम लगेगा, जिससे स्थानीय व्यापार, आपातकालीन सेवाओं और सामान्य आवागमन को सुगम गति मिलेगी.
भोपा बाजार से पहले विगत सात साल में सीएम योगी के हाथों लोकार्पित सेतु
1:- 3 दिसंबर 2019 को पीपीगंज-मेंहदावल मार्ग के बढ़या ठाठर घाट पर सेतु, लागत 49 करोड़ 85 लाख 31 हजार रुपये.
2:-30 जून 2020 को सहजनवा क्षेत्र के ग्राम ढढौना से भरवलिया के बीच सेतु, लागत 12 करोड़ 32 लाख 48 हजार रुपये.
3:-30 जून 2020 को ग्राम गाडर एवं शाहीदबाद के मध्य सेतु, लागत 15 करोड़ 93 लाख 16 हजार रुपये.
4:- 30 जून 2020 को चिलुआताल के कोल्हुआ घाट पर सेतु, लागत 21 करोड़ 20 लाख 84 हजार रुपए.
5:-7 जनवरी 2022 को राप्ती नदी के चंदा घाट पर सेतु, लागत 35 करोड़ 26 लाख 32 हजार रुपये.