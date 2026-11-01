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गोरखपुर में 7 साल में 15वें ब्रिज का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर में 7 साल में 15वें ब्रिज का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ . ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में विकास और आधुनिक कनेक्टिविटी की रफ्तार नित नई ऊंचाइयों की तरफ जा रही है. इसकी मिसाल है बीते करीब सात सालो में जिले के बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय स्वरूप देने की कड़ी में आज एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 59.44 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित भोपा बाजार रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित करेंगे. यह सेतु चौरी चौरा के विकास की नई इबारत लिखेगा यह बीते सात वर्षों में गोरखपुर को मिलने वाला 15वां सेतु (ओवरब्रिज/फ्लाईओवर) होगा.

गोरखपुर में 7 साल में 15वें ब्रिज का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ . (ईटीवी भारत) गोरखपुर को जाम-मुक्त और तेज गति वाला शहर बनाने के लिए योगी सरकार ने सड़क और सेतु निर्माण पर विशेष फोकस किया है. भोपा बाजार रेल ओवरब्रिज से पहले जिले में कुल 14 ओवरब्रिज और फ्लाईओवर का निर्माण पूरा कर उन्हें जनता को समर्पित किया जा चुका है. इन 14 पुलों के बनाने में 1215.39 करोड़ रुपये की लागत आई थी. ​अब 59.44 करोड़ रुपये के भोपा बाजार ओवरब्रिज के लोकार्पण के साथ ही गोरखपुर में सात वर्षों के भीतर सेतु नेटवर्क के विकास पर कुल व्यय 1274.83 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. गोरखपुर में 7 साल में 15वें ब्रिज का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ . (ईटीवी भारत) शहर के प्रमुख चौराहों, रेलवे क्रॉसिंगों और प्रमुख मार्गों पर बने इन फ्लाईओवर्स ने न केवल शहर के भीतर की दूरी घटाई है, बल्कि जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों और पड़ोसी जनपदों से कनेक्टिविटी को भी बेहद सहज बना दिया है.