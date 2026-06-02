कुशीनगर को सौगात; सीएम योगी आज 271 विकास परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी
परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र में आधारभूत संरचना, शिक्षा, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : June 2, 2026 at 12:15 PM IST
कुशीनगर: सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में आज अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान जिले को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे. इनमें विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है. योगी तमकुहीराज क्षेत्र के हरिहरपुर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को जनता के सामने रखेंगे. सीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं. इसी बीच समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं को उनके आवास पर पुलिस निगरानी में रखे जाने का मामला सामने आया है.
जानकारी के अनुसार, तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के निवासी और समाजवादी पार्टी के नेता मधुर श्याम राय को सोमवार देर रात उनके आवास पर ही पुलिस की निगरानी में रखा गया. श्री राय पूर्व में समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव रह चुके हैं और वर्तमान में तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की सक्रिय राजनीति में भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दावा किया कि सोमवार रात करीब 12 बजे से पुलिस उनके आवास के बाहर तैनात है और उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत बताया और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाया.
जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि सीएम के आगमन से जुड़ी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है. सुरक्षा के मानक अनुसार हर व्यवस्था को चिन्हित कर ड्यूटी लगा दी गई है.
सूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर निर्धारित समय पर हरिहरपुर स्थित कार्यक्रम स्थल के समीप बने हेलीपैड पर उतरेगा. यहां वह विभिन्न विभागों की लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे. उसके बाद सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र और स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे. कार्यक्रम में जनपद के विकास कार्यों पर आधारित एक विशेष वीडियो प्रस्तुति भी उन्हें दिखाई जाएगी.
मुख्यमंत्री तमकुहीराज और फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्रों में संचालित कुल 271 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं पर 376.67 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. प्रशासन का दावा है कि इनके पूर्ण होने से क्षेत्र में आधारभूत संरचना, शिक्षा, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी.
जनसभा के बाद मुख्यमंत्री निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे. यह विश्वविद्यालय पूर्वांचल के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण परियोजना माना जा रहा है. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे.
इस बीच जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह भी कुशीनगर में बीती रात से ही मौजूद हैं.
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