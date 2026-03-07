सीएम योगी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि में किये दर्शन; कहा- "मथुरा-वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए"

ETV Bharat / state

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सभागार में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की नौंवी बैठक की

सीएम योगी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि में किये दर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 7:40 PM IST

Updated : March 7, 2026 at 7:50 PM IST

मथुरा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार दोपहर को वृंदावन पहुंचे. उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सभागार में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की नौंवी बैठक की अध्यक्षता की.

इसके साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने वृंदावन में पर्यटक थाना का उद्घाटन किया और श्रीकृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किये. उन्होंने कहा कि मथुरा-वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए.

समीक्षा बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली और जिसमें कई बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई. बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन करने के लिए यहां आते हैं.

पर्यटक थाना का किया उद्घाटन
पर्यटक थाना का किया उद्घाटन (Photo credit: ETV Bharat)

श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो. उन्होंने कहा कि जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक प्लानिंग तैयार करें ताकि सड़कों पर जाम ना लगे. रोड किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने चाहिए, कोई भी कोताही ना बरती जाए.

सीएम योगी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि में किये दर्शन (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बैठक में मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों से सवाल पूछे. उन्होंने निर्देश दिये कि मंदिरों में श्रद्धालुओं के साथ कोई मारपीट की घटना नहीं होनी चाहिए.


शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में स्थित पर्यटक थाने का उद्घाटन करते हुए दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा बेहतर देने का वादा किया.

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Photo credit: ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्रा, सांसद हेमा मालिनी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, विधायक पूरन प्रकाश, मांट विधानसभा विधायक राजेश चौधरी, गोवर्धन विधानसभा विधायक ठाकुर मेघ श्याम, आगरा कमिश्नर नागेंद्र प्रताप, आगरा रेंज डीआईजी शैलेश कुमार पांडे समेत अधिकारी मौजूद रहे.


Last Updated : March 7, 2026 at 7:50 PM IST

