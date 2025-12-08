ETV Bharat / state

यूपी में अंतिम चरण में SIR प्रक्रिया; अफसरों से अपडेट ले रहे CM योगी, मुरादाबाद-गाजियाबाद के बाद पहुंचे आगरा

सोमवार को सीएम योगी ने किया ताबड़तोड़ दौरा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सीएम ने अफसरों को दिए निर्देश : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब एक घंटे तक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अफसरों को कई निर्देश दिए. बैठक के बाद वह मुरादाबाद से गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए.

बैठक से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. सर्किट हाउस और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई. काफी पुलिस बल भी तैनात रहा.

मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद पहुंचे. दोपहर से कुछ पहले 11.30 बजे वह दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की. SIR प्रक्रिया का भी अपडेट लिया. इसके बाद सीएम गाजियाबाद पहुंचे. यहां से फिर वह आगरा के लिए निकल गए.

उत्तर प्रदेश में चल रही SIR प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है. इसकी वजह से सीएम योगी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. हालांकि अफसरों का दावा है कि सीएम विकास कार्यों की समीक्षा करने आए थे.

'योजनाओं का लाभ पात्रों को देना सरकार की प्राथमिकता' : कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं गरीबों और पात्र व्यक्तियों के लिए हैं. इन योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचे, यह सरकार की प्राथमिकता है. सीएम योगी ने इसे लेकर निर्देश दिए.

मुरादाबाद में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक. (Video Credit; ETV Bharat)

SIR प्रक्रिया पर विधायक ने कहा कि सभी BLO चाहे किसी भी दल से हों, भाजपा कार्यकर्ताओं से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं. पार्टी कार्यकर्ता भी हर संभव सहयोग दे रहे हैं. अधिक से अधिक फॉर्म का वितरण करें. मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं कि बिना किसी पक्षपात के मतदाता सूची तैयार की जाए, अपात्र वोटरों को हटाकर पात्र वोटरों को जोड़ा जाए.

आगरा भी पहुंचे सीएम योगी : सीएम योगी दोपहर में आगरा पहुंचे. वह आगरा मंडल के चारों जिलों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (SIR) की समीक्षा की. गणना प्रपत्रों के बारे में जानकारी ली. इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. इसमें पंचायत चुनाव पर भी चर्चा हुई. पर्यटन मंत्री व गन्ना विकास मंत्री भी मौजूद रहे.

