गोरखपुर में CM योगी बोले- "सोशल मीडिया ने प्रस्तुत किया अर्धसत्य का नया तथ्य"
दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में व्यासपीठ का पूजन करने के बाद सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 8:05 PM IST
गोरखपुर : गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 57वीं एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 12वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में बुधवार को श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ के शुभारंभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामान्य जीवन में व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है. आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने सत्य और असत्य के बीच एक नया तथ्य प्रस्तुत कर दिया है, अर्धसत्य का, जो कभी सत्य नहीं होता. ऐसी स्थितियों में पूरी दुनिया की मानवता अवसाद की शिकार है, उसके सामने चुनौती है.
गोरखनाथ मंदिर दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में व्यासपीठ का पूजन करने के बाद उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज विज्ञान भले ही कितना ही आगे बढ़ चुका हो, लेकिन जीवन में स्थायी शांति के लिए विश्व की मानवता केवल भारत भूमि को ही देखती है.
भारत भूमि पर पावन कथाओं की परंपरा कठिन चुनौतियों में व्यक्ति का मार्ग सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन करती है. पवित्र कथाओं के वाचन और श्रवण की परंपरा, हजारों वर्षों की विरासत को समझने का भी अवसर होती है. उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में जब आचरण और विचार के बीच साम्यता प्रभावकारी होती है. व्यक्ति जब मनसा, वाचा, कर्मणा से एक दिशा में चलता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है.
उन्होंने कहा कि मन, वचन और कर्म में एकरूपता न रहने पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है. क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसे लेकर भ्रम पैदा होने पर ‘न घर का, न घाट का’ वाली स्थिति बन जाती है. श्रीमद्भागवत की कथा मनुष्य के इसी भ्रम को दूर करती है.
भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है श्रीमद्भागवत कथा
कथा व्यास मलूकपीठाधीश्वर राजेंद्रदास महाराज का गोरक्षपीठ में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण के वाचन और श्रवण की परंपरा 5000 वर्ष पुरानी है. भारत का श्रद्धालु इस कथा के माध्यम से ज्ञान, भक्ति व निष्काम कर्म की प्रेरणा प्राप्त करता है. जीवन के उद्देश्य व रहस्यों को समझने के लिए यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है.
उन्होंने कहा कि 5000 वर्ष पहले शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को इस कथा का श्रवण कराया, तबसे एक लंबा कालखंड बीत गया. सनातन संस्कृति ने सम-विषम परिस्थितियों सहित तमाम चुनौतियों का सामना किया. उत्थान-पतन की कहानियों के बीच भी यह कथा हम सबकी स्मृतियों में बची रही. यह कथा जीवन की वास्तविकता का एहसास करते हुए अज्ञानता से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है.
मुख्यमंत्री के संबोधन के उपरांत व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास, वृंदावन से पधारे मलूकपीठाधीश्वर श्रीमदजगद्गुरु द्वाराचार्य अग्रपीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्रदास जी महाराज ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराया. श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ के शुभारंभ से पूर्व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मुख्य मंदिर से कथा स्थल (दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार) तक शंख ध्वनि की गूंज तथा वेदपाठी विद्यार्थियों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महापुराण की शोभायात्रा निकाली गई.
शोभायात्रा के कथा स्थल पहुंचने पर अखंड ज्योति स्थापित की गई. इस अवसर पर जगद्गुरु स्वामी सुग्रीव किलाधीश अयोध्या के विश्वेश प्रपन्नाचार्य, रामलला सदन अयोध्या के जगद्गुरु राघवाचार्य, स्वामी श्रीधराचार्य, महंत नारायण गिरी, अवधेश दास, रामलखन दास, राजू दास, रामानंद दास, बालक दास, जयबख्श दास सहित अनेक संत, यजमान और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.
गोरखपुर में राजकीय महिला शरणालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण : सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को राजकीय महिला शरणालय के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर में 100 बेड की क्षमता वाला राजकीय महिला शरणालय बनकर तैयार हुआ है. इसके लोकार्पण के अवसर पर सभी बहनों-माताओं को हृदय से बधाई देता हूं.
आज गोरखपुर में 100 बेड की क्षमता वाला राजकीय महिला शरणालय बनकर तैयार हुआ है। इसके लोकार्पण के अवसर पर सभी बहनों-माताओं को हृदय से बधाई देता हूं।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 23, 2026
—मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/6qMYMvNuN3
लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि घर छोड़ने को मजबूर किसी बेटी या घरेलू हिंसा की शिकार महिला को अब दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी. गोरखपुर में 100 बेड का राजकीय महिला शरणालय ऐसी महिलाओं का संबल बनेगा. आधी आबादी को सम्मान और सुरक्षा देने के साथ स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ाकर विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, विवाह, सुरक्षा और स्वावलंबन तक सरकार उसके साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से स्नातक तक बेटी के लिए 25 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है.
नारी की सुरक्षा और सम्मान,— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 23, 2026
नए उत्तर प्रदेश की पहचान!
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी आज जनपद गोरखपुर में राजकीय महिला शरणालय के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए गए।
मुख्यमंत्री… pic.twitter.com/yOVmgoR2bi
इस दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि ठंड में कोई निराश्रित बेटी या बहन कहां जाएगी और उसे आश्रय कैसे मिलेगा, इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री योगी ने आठ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से यह शरणालय बनवाया है. उन्होंने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने नई करवट ली है. कानून के राज ने माफिया और गुंडागर्दी पर अंकुश लगाया है. पहले गरीबों की जमीन पर कब्जे और रंगदारी की घटनाएं होती थीं, जबकि आज सरकार गरीबों और महिलाओं के साथ खड़ी है. उन्होंने रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया.
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