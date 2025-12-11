ETV Bharat / state

वाराणसी पहुंचे सीएम योगी; बोले- हर बूथ पर दो–दो टीमें बनाकर पात्र मतदाताओं की करें पहचान

सर्किट हाउस में भाजपा संगठन पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. (Photo credit: CM Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 8:20 PM IST

वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वाराणसी पहुंचे. सीएम योगी ने एसआईआर (Special Intensive Revision) को लेकर चल रही कार्रवाई की पूरी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों के साथ ही भाजपा संगठन पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और पूरा ब्यौरा लिया. साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट न जाए और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल होना मजबूत और समावेशी लोकतंत्र की आधारशिला है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में वाराणसी कमिश्नरी के छह संगठनात्मक जिलों वाराणसी महानगर, वाराणसी जिला, चंदौली, मछलीशहर, जौनपुर एवं गाजीपुर के विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष, जिलाप्रभारी, जिला प्रवासी तथा विधानसभा संयोजक (SIR) संग मीटिंग की.

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि चुनाव बूथ पर लड़ा जाता है, इसलिए बूथ प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ की टीम एक्टिवेट कर दीजिए, मतदाता सूची को छान लीजिए. अभी जितनी मेहनत कर लेंगे, चुनाव के समय उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी और हमारी जीत निश्चित होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि यह एक सुनहरा अवसर है कि समय रहते सभी त्रुटियों को ठीक किया जाए और मतदाता सूची को पूर्णत: सही और अद्यतन बनाया जाए. सीएम योगी ने एसआईआर अभियान के दौरान चार प्रमुख श्रेणियों अनमैपिंग, मृतक, अबसेंट (अनुपस्थित) और शिफ्टेड मतदाताओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि हर बूथ पर दो–दो टीमें बनाकर घर-घर संपर्क कर ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान करें, जिनका नाम किसी त्रुटि या लापरवाही से सूची में शामिल नहीं हो पाया है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसे सभी पात्र मतदाताओं का गणना प्रपत्र भरवाकर समय से बीएलओ को सौंपें, ताकि किसी का नाम छूटने न पाए.


सीएम योगी ने कहा कि संगठनात्मक तालमेल, तकनीकी दक्षता, नियमित मॉनिटरिंग और सतत जनसंपर्क इस अभियान को सफल बनाने की कुंजी है. उन्होंने निर्देश दिया कि बीएलए–1, बीएलए–2, बूथ प्रवासी और बूथ अध्यक्ष मिलकर रणनीति तैयार करें और प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का अभियान चलाएं.

उन्होंने कहा कि संपर्क, सत्यापन और सही सूचना के आदान–प्रदान से अभियान में पारदर्शिता, तीव्रता और प्रमाणिकता आएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि “कार्य की प्रमाणिकता से ही हमारी दक्षता प्रमाणित होगी. बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर जाकर घर–घर सत्यापन करने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि कौन-कौन SIR फॉर्म जमा कर चुका है और किसने नहीं, ताकि अभियान का उद्देश्य पूर्ण हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता तक पहुंचना और उन्हें मतदाता सूची से जोड़ना भाजपा की संगठनात्मक शक्ति और जिम्मेदारी है, जिसे पूरी ईमानदारी से निभाया जाना चाहिए.

