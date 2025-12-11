ETV Bharat / state

वाराणसी पहुंचे सीएम योगी; बोले- हर बूथ पर दो–दो टीमें बनाकर पात्र मतदाताओं की करें पहचान

सर्किट हाउस में भाजपा संगठन पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. ( Photo credit: CM Media Cell )

वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वाराणसी पहुंचे. सीएम योगी ने एसआईआर (Special Intensive Revision) को लेकर चल रही कार्रवाई की पूरी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों के साथ ही भाजपा संगठन पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और पूरा ब्यौरा लिया. साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट न जाए और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल होना मजबूत और समावेशी लोकतंत्र की आधारशिला है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में वाराणसी कमिश्नरी के छह संगठनात्मक जिलों वाराणसी महानगर, वाराणसी जिला, चंदौली, मछलीशहर, जौनपुर एवं गाजीपुर के विधायक, सांसद, जिलाध्यक्ष, जिलाप्रभारी, जिला प्रवासी तथा विधानसभा संयोजक (SIR) संग मीटिंग की.



सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि चुनाव बूथ पर लड़ा जाता है, इसलिए बूथ प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ की टीम एक्टिवेट कर दीजिए, मतदाता सूची को छान लीजिए. अभी जितनी मेहनत कर लेंगे, चुनाव के समय उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी और हमारी जीत निश्चित होगी.