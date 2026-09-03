ETV Bharat / state

मथुरा में CM योगी बोले- "विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, लेकिन वे भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी की स्मृति को मिटा नहीं पाए"

जन्माष्टमी के मौके पर 1051 करोड़ रुपये की 229 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ
मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 9:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा पहुंचे. उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर 1051 करोड़ रुपये की 229 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया. मंच से संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों में प्रदेश में दंगे होते थे, लेकिन आज प्रदेश में उत्सव मनाया जाता है. गुंडा माफिया दंगों का प्रदेश में कोई स्थान नहीं.

मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ (Video credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार की दोपहर बाद धर्म की नगरी वृंदावन पहुंचे. उन्होंने बृजवासियों को 1051 करोड़ रुपये की 229 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने 14 साधु संतों को सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में साधु संत हैं तो सनातन है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. उन्होंने इस दौरान जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि प्रदेश में 2017 से पहले दंगा और सांप्रदायिक हिंसा होती थी. मथुरा कृष्ण की नगरी में 2016 में जवाहर बाग हिंसक घटना कांड हुआ था, जिसमें दो पुलिसकर्मी शहीद हुए कुल 29 लोगों की जान गई थी.

भगवान श्री कृष्ण की नगरी के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर चौमुखी विकास कार्य कर रही है. भगवान कृष्ण की नगरी में हर साल 12 करोड़ श्रद्धालु देश और विदेश से आते हैं. उनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं. मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन की अनुभूति के साथ संदेश देते हुए श्रद्धालु जाते हैं.

मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ व अन्य
मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ व अन्य (Photo credit: ETV Bharat)



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्रीकृष्ण की पावन जन्मस्थली मथुरा में पूज्य साधु-संतों की उपस्थिति में स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह सहित ₹1,051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया. इस दौरान 7,240 लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया गया.

सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी व अन्य
सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी व अन्य (Photo credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 540.60 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण तथा रुपए 437.64 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरीय) से मथुरा-वृन्दावन नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 7060 लाभार्थियों को रुपये 1 लाख से लाभांवित किया. इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत सपेरा समुदाय के 180 लाभार्थियों को रुपये 1 लाख 20 हजार से लाभांवित किया, जिनकी कुल लागत रुपये 72.76 करोड़ रुपये है.


यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद को बाढ़ से मुक्त कराने की सीएम योगी ने भरी हुंकार

TAGGED:

CM YOGI SPEECH IN VRINDAVAN
CM YOGI ADITYANATH
CM YOGI ADITYANATH IN MATHURA
JANMASHTAMI 2026
MATHURA LATEST NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.