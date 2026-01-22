ETV Bharat / state

CM योगी ने मेरठ में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया निरीक्षण

मेरठ दौरे पर पहुंचे सीएम योगी. ( ETV Bharat )

मेरठ/ सहारनपुरः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मेरठ के सलावा स्थित मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान सीएम योगी ने निर्माणाधीन इमारतों का निरीक्षण किया और प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली. करीब डेढ़ घंटे खेल विवि में निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद CM योगी सहारनपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए, जहां मंत्री के पिता के निधन पर शोक जताया. सीएम योगी ने प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड, लोगो, अभिवादन वाक्य और और विश्वविद्यालय का झंडा लॉन्च किया. इस मौके पर अधिकारियों को 31 मई 2026 तक नया सत्र शुरू करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि हर मंडल विश्वविद्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेंगे, सभी को खेल यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा. मीडिया से बातचीत करते सीएम योगी. (ETV Bharat) सीएम ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ये प्रदेश का सौभाग्य है कि महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर देश का पहला खेल विश्वविद्यालय प्रदेश के मेरठ में बन रहा है. सीएम ने बताया कि पहले यूनिवर्सिटी 90 एकड़ में प्रस्तावित थी. जिसे बढ़ाकर अब 100 एकड़ कर दिया गया है. पहले फेज में 230 करोड़ और दूसरे फेज में करीब 200 करोड़ रुपये के कार्य 31 मई तक पूरे होंगे. सीएम योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा खिलाड़ी लगातार पदक जीत रहे हैं. राज्य सरकार निजी खेल एकेडमियों को भी सहयोग करेगी.