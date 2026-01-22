ETV Bharat / state

CM योगी ने मेरठ में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सलावा में बन रहे खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों संग बैठक कर दिए दिशा-निर्देश

मेरठ दौरे पर पहुंचे सीएम योगी.
मेरठ दौरे पर पहुंचे सीएम योगी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 4:45 PM IST

|

Updated : January 22, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ/ सहारनपुरः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मेरठ के सलावा स्थित मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान सीएम योगी ने निर्माणाधीन इमारतों का निरीक्षण किया और प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली. करीब डेढ़ घंटे खेल विवि में निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद CM योगी सहारनपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए, जहां मंत्री के पिता के निधन पर शोक जताया.

सीएम योगी ने प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी का ड्रेस कोड, लोगो, अभिवादन वाक्य और और विश्वविद्यालय का झंडा लॉन्च किया. इस मौके पर अधिकारियों को 31 मई 2026 तक नया सत्र शुरू करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि हर मंडल विश्वविद्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेंगे, सभी को खेल यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा.

मीडिया से बातचीत करते सीएम योगी. (ETV Bharat)

सीएम ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ये प्रदेश का सौभाग्य है कि महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर देश का पहला खेल विश्वविद्यालय प्रदेश के मेरठ में बन रहा है. सीएम ने बताया कि पहले यूनिवर्सिटी 90 एकड़ में प्रस्तावित थी. जिसे बढ़ाकर अब 100 एकड़ कर दिया गया है. पहले फेज में 230 करोड़ और दूसरे फेज में करीब 200 करोड़ रुपये के कार्य 31 मई तक पूरे होंगे. सीएम योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा खिलाड़ी लगातार पदक जीत रहे हैं. राज्य सरकार निजी खेल एकेडमियों को भी सहयोग करेगी.

सीएम योगी ने आगे कहा कि उन्हें भरोसा है कि आने वाले समय में यह खेल विश्वविद्यालय खेल संस्कृति को आगे बढ़ाने और विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. खेल विश्वविद्यालय का लोगो भी सीएम ने जारी किया. वहीं विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य भी निर्धारित किया गया. अब खेल विश्वविद्यालय में स्टाफ हों या स्टूडेंट्स सभी एक दूसरे का अभिवादन जय हिंद कहकर करेंगे, जो कि देशभक्ति और अनुशासन की भावना को प्रदर्शित करता है. विश्वविद्यालय के लोगो, ड्रेस और फ्लैग का औपचारिक रूप से अनावरण किया गया. सीएम ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय प्रदेश के अलावा देश में भी खेल शिक्षा को नई दिशा देगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहां से निकलेंगे.

राज्यमंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते सीएम योगी.
राज्यमंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते सीएम योगी. (ETV Bharat)

राज्य मंत्री के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम, परिवार को बंधाया ढांढस

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ गुरुवार को विधानसभा देवबंद के गांव जडौदा जट पहुंचे. जहां सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता दिवंगत पिता डॉ. राजकुमार रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री ने कुंवर ब्रजेश सिंह और परिजनों से मिल सांत्वना दी. सीएम योगी ने स्व. राजकुमार रावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त किया. सीएम योगी ने दिवंगत आत्मा को के लिए प्रार्थना की. सीएम योगी करीब 20 मिनट राज्य मंत्री के आवास पर रुके. इसके बाद सीएम योगी हेलिकॉप्टर से सरसावा एयरपोर्ट पहुंचे और यहां राजकीय विमान से लखनऊ के लिए रवाना हो गए.

इसे भी पढ़ें- संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही ग्रामसभाओं से जुड़ेंगे, तभी बनेगा विकसित भारत: योगी आदित्यनाथ

Last Updated : January 22, 2026 at 6:20 PM IST

TAGGED:

SPORTS UNIVERSITY MEERUT
CM YOGI VISIT MEERUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.