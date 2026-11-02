गोंडा को सीएम योगी ने दी 520 करोड़ की योजानाओं की सौगात, बोले- सपा जब भी आई तबाही मचाई, समाजवादी पार्टी को यूपी के लिए बताया अभिशाप
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अरब 20 करोड़ की 69 परियोजनाओं किया लोकार्पण व शिलान्यास
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:16 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 8:31 PM IST
गोंडा: सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोंडा के मनकापुर और गौरा विधानसभा क्षेत्रों की जनता को दीपावली के पहले बड़ी सौगात दी. सीएम योगी जिले के तेजपुर पहुंचे जहां उन्होंने लगभग 5 अरब 20 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. वहीं कार्यक्रम में कई योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए. दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल भी बांटे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लिए शाप बताते हुए कहा कि सपा जब भी आई उसने तबाही मचाई.
दीपावली अयोध्या में मनेगी रोशनी गोंडा तक पहुंचेगी
वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधा. जहां सपा कार्यकाल की सीएम योगी ने कसाई से तुलना की. वहीं यह भी कहा कि देव दीपावली अयोध्या में मनेगी लेकिन उसकी रोशनी गोंडा तक पहुंचेगी. उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सपाई और कसाई हिंदू त्योहार नहीं मनाने देते थे और देवीपाटन मंडल विकास से अछूता रहा और विकास योजनाओं का रास्ते में ही अपहरण कर लिया जाता था.
जनपद गोंडा के मनकापुर एवं गौरा विधान सभा क्षेत्रों में ₹520 करोड़ से अधिक लागत की 69 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास हेतु आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/9jy3yq48pu— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 2, 2026
गोंडा योग और रामायण की धरती
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडा की धरती ने योग की धारा बहाई है. महर्षि पतंजलि ने योग दिया और गोस्वामी तुलसीदास ने यहीं रामकथा सुनी और रामचरित मानस की रचना की. उन्होंने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लिए शाप बताते हुए कहा कि सपा जब भी आई उसने तबाही मचाई. सीएम योगी ने यह भी कहा कि आज का युवा उपद्रव, कर्फ्यू और दंगा नहीं जानता. पहले सपा शासन में दंगे होते थे और बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं.
माफिया को मिट्टी में मिला दिया
सीएम योगी ने आंकड़ा बताते हुए कहा की इस बार नवरात्रि में 67 हजार मूर्तियां स्थापित हुईं और पश्चिमी यूपी में करोड़ों कांवरियों ने जलाभिषेक किया. साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब दंगा होगा तो उनकी कई पीढ़ियां याद करेंगी. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता. सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिला दिया है. सपा बदमाश लाती है, जबकि भाजपा बदलाव लाती है.
वहीं सीएम योगी का स्वागत करने के बाद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने मंच से कहा की आज लोगों ने वो दौर नहीं देखा था पिछली सरकारों में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी. सरकार राशन नहीं देती थी जमीन कब्जा होता था. माफियाराज था, सपा और बसपा सरकारों में सिर्फ लूट होती थी.
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