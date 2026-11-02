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गोंडा को सीएम योगी ने दी 520 करोड़ की योजानाओं की सौगात, बोले- सपा जब भी आई तबाही मचाई, समाजवादी पार्टी को यूपी के लिए बताया अभिशाप

सीएम योगी ने की सौगातों की बारिश ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोंडा: सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोंडा के मनकापुर और गौरा विधानसभा क्षेत्रों की जनता को दीपावली के पहले बड़ी सौगात दी. सीएम योगी जिले के तेजपुर पहुंचे जहां उन्होंने लगभग 5 अरब 20 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. वहीं कार्यक्रम में कई योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए. दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल भी बांटे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लिए शाप बताते हुए कहा कि सपा जब भी आई उसने तबाही मचाई.

दीपावली अयोध्या में मनेगी रोशनी गोंडा तक पहुंचेगी

वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधा. जहां सपा कार्यकाल की सीएम योगी ने कसाई से तुलना की. वहीं यह भी कहा कि देव दीपावली अयोध्या में मनेगी लेकिन उसकी रोशनी गोंडा तक पहुंचेगी. उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सपाई और कसाई हिंदू त्योहार नहीं मनाने देते थे और देवीपाटन मंडल विकास से अछूता रहा और विकास योजनाओं का रास्ते में ही अपहरण कर लिया जाता था. गोंडा योग और रामायण की धरती